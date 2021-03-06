Libya'da 8 Mart'ta güven oylamasına sunulması planlanan geçici hükümetin yapısı açıklandı
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Libya'da 8 Mart'ta güven oylamasına sunulması planlanan geçici hükümetin yapısı açıklandı

06.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:57
Libya'da 8 Mart'ta güven oylamasına sunulması planlanan geçici hükümetin yapısı açıklandı

Libya'daki Geçici Yürütme Otoritesi, 8 Mart'ta güven oylaması için Sirte'de toplanması planlanan bölünmüş haldeki Tobruk ve Trablus'taki milletvekillerinin oluşturduğu Meclis Genel Kurulu'na sunmadan önce, 27 bakanlıktan oluşan Ulusal Birlik Hükümeti'nin yapısını açıkladı.

Libya'daki Geçici Yürütme Otoritesi, 8 Mart'ta güven oylaması için Sirte'de toplanması planlanan bölünmüş haldeki Tobruk ve Trablus'taki milletvekillerinin oluşturduğu Meclis Genel Kurulu'na sunmadan önce, 27 bakanlıktan oluşan Ulusal Birlik Hükümeti'nin yapısını açıkladı.

Hükümetin yapısı, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin basın ofisinin Facebook hebasından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Yapılan açıklamada "güvenlik ve ekonomik aşamadaki hassasiyet ve zorlukların göz önüne alınarak, hükümet içerisindeki çoğu bakanlığın değiştirilmeden korunduğu" belirtildi.

27 bakanlığa sahip hükümet yapısıyla Libya'da en geniş coğrafi katılımın sağlanmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Hükümetin öncelikleri vatandaşlara verilen hizmetlerin iyileştirilmesi, devlet kurumlarının bir araya getirilmesi ve geçiş sürecini seçimleri başarıyla gerçekleştirerek sona erdirmektir." ifadelerine yer verildi.

Ulusal Birlik Hükümetinin, hükümetin yapısının değiştirilmesini vatandaşların seçimine bıraktığı belirtilen açıklamada, hükümet yapısının, güven oylaması için 8 Mart'ta Sirte'de toplanması planlanan bölünmüş haldeki Tobruk ve Trablus'taki milletvekillerinin oluşturduğu meclis genel kuruluna sunulacağı belirtildi.

Libya'daki krize siyasi çözüm için BM öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

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