Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac Genelkurmay Başkanı ve askeri bölge komutanlarıyla bir araya geldi
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Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac Genelkurmay Başkanı ve askeri bölge komutanlarıyla bir araya geldi

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, darbeci asker Halife Hafter'e karşı zafer kazanmaya devam eden Libya ordusunun Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Şerif ve askeri bölge komutanlarıyla bir araya geldi.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac Genelkurmay Başkanı ve askeri bölge komutanlarıyla bir araya geldi
07.06.2020 00:57 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:57

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, darbeci asker Halife Hafter'e karşı zafer kazanmaya devam eden Libya ordusunun Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Şerif ve askeri bölge komutanlarıyla bir araya geldi.

Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Serrac askeri yetkililerle, kurtarılan bölgelerde alınan güvenlik önlemleri, olası tehditler ve alandaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda yeni aşamada saldırgan güçlere karşı koymak için yapılan planlar ve askeri bölgeler arasındaki koordine mekanizmasının geliştirilmesi konuları ele alındı.

Askeri teşkilatın örgütlenmesi, destekleyici askeri oluşumların orduya katılımı için gerekli mekanizmaların hızla geliştirilmesi konusu da toplantıda tartışıldı.

Libya ordusu son olarak başkent Trablus'a 90 kilometre uzaklıktaki Terhune kentini darbeci asker Halife Hafter'i kontrolündeki milislerin elinden alarak ülkenin batı sahilindeki tüm kentlerin kontrolünü ele geçirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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