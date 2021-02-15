Libido ne demek? Libidonun yüksek olması nasıl anlaşılır? Libidonuzu nasıl yükseltirsiniz?

İnsan vücudu, biyolojik olarak bir denge içerisindedir. Dış etkenler sebebi ile dengenin bozulması libidoda değişimler oluşturabilir. Peki, Libido ne demek? Libidonun yüksek olması nasıl anlaşılır? Libodom yüksek veya libido düşüklüğü nedir? İşte libido nasıl yükseltilir sorusuna yanıtlar...

Libido, Sigmund Freud tarafından ortaya atılan, insanın ana sorun kaynağı olarak görünen, bastırılmış duyguları insan benliğinde ateşleyen terimdir. Türkçede, insana yaşama gücünü veren enerji olarak kullanılır. Freud, diğer uzmanların insana yaşama gücünü veren enerji demesine rağmen libidonun zararlı olduğunu kanıtlamıştır. Libido düşürücü de buradan ortaya çıkmıştır.

LİBİDO NE DEMEK?

Libido, cinsel istek veya cinsiyetle ilgili duygu ve zihinsel enerjiyi ifade eder. Bir başka terim de "seks dürtüsü"dür.

Libidonuz aşağıdakilerden etkilenir:

Testosteron ve östrojen seviyeleri gibi biyolojik faktörler

Stres seviyeleri gibi psikolojik faktörler

Yakın ilişkiler gibi sosyal faktörler

"Normal" libido için taban çizgisi kişiye bağlı olduğundan yüksek libido tanımlamak zordur. Herkes için farklı olabilir.

Bir kişinin "normal"i günde bir kez seks arzusu olabilirken, bir başkasının "normal"i sıfır cinsel dürtü yaşıyor olabilir.

Diğer bir deyişle libido olarak bilinen cinsel dürtü, bir kişinin cinsel aktivite arzusunu ifade eder ve üreme için temel biyolojik ihtiyaçtan kaynaklanır.

Bir insan üremeyi istese de istemese de herkesin yaşayabileceği normal bir duygudur.

Hiç seks arzusu olmamasından çok sık cinsel faaliyette bulunmayı istemeye kadar bir yelpazede libido seviyeleri mevcuttur.

Yüksek cinsel dürtüye sahip olmak, bir kişinin düşüncelerini aşırı derecede meşgul etmediği sürece bir sorun değildir. Örneğin, bir kişi aşağıdaki durumlarda cinsel dürtüsünü azaltmak isteyebilir:

İşlerine, sosyal yaşamlarına, uykularına veya sağlıklarına müdahale ederse

Akıl sağlığını etkiler

Ne kadar cinsel aktiviteye sahip olurlarsa olsunlar tatmin olmak zordur

İlişkilerinin kalitesini etkiler

"Riskli" seks aramalarına neden olur

Nedenleri

Normal bir cinsel dürtü oluşturan şeyler herkes için farklılık gösterir ve insanlar muhtemelen hayatlarının farklı dönemlerinde seksi daha çok arzular.

Cinsel dürtü aşağıdaki gibi faktörlere bağlıdır:

Yaş

Akıl sağlığı durumu

Enerji seviyeleri

Fiziksel sağlık durumu

İlişki durumu

Sosyal etkileşimler

İlaç, alkol veya uyuşturucu kullanımı

Yaş ve hormonlar

Hormonal değişiklikler cinsel istekte büyük rol oynar.

Gençler için ergenliğin neden olduğu hormonal dalgalanmalar ilk defa cinsel istek duygularını tetikleyebilir. Hormonlar, bir kişinin libidosunu yaşamı boyunca etkilemeye devam edecek.

Bazı eski araştırmalar, erkeklerde daha yüksek testosteron seviyeleri ile daha yüksek bir cinsel dürtüye sahip olma arasında olası bir ilişki olduğunu öne sürüyor .

Akıl sağlığı

Stres seviyeleri, bir kişinin cinsel olarak ne kadar yüklü hissettiğini de etkileyebilir.

Yüksek stres zamanlarında, bazı insanlar düşük cinsel istek hissedebilirken, diğerleri stres giderici olarak cinsel tatmin arayabilir.

Fiziksel uygunluk ve enerji seviyeleri

Araştırmalar,fiziksel olarak zinde insanların sekse daha çok istek duyduklarını ve daha fazla uyarılmanın ve daha iyi orgazmların tadını çıkardıklarını buldu.

İlişkiler

Öte yandan, bir kişi - ya seks eksikliği ya da tatmin edici olmayan cinsel deneyimler nedeniyle - tatmin olamıyorsa, cinsel dürtüleri de artabilir.

Madde kullanımı

Alkol tüketimi engellemeleri azaltır ve bu da kısa vadede libidoyu artırabilir. Bununla birlikte, alkol bağımlılığı cinsel uyarılmayı, performansı ve memnuniyeti azaltabilir.

Kokain gibi uyarıcı ilaçların kullanımı da cinsel isteği artırabilir, ancak erkeklerle ve genç yetişkinlerde seks yapan erkeklerde artan "riskli" seksle bağlantılıdır.

Kadın üreme sistemi

Cinsel istek, adet döngüsü boyunca dalgalanabilir ve genellikle yumurtlama zamanı civarında zirve yapar. Bu, testosteron seviyelerinin en yüksek olduğu zamandır.

Yumurtlama, adet döngüsünde spermin bir yumurtayı dölleyebildiği zamandır. Bu nedenle, biyolojik olarak konuşursak, kadınların genellikle hamile kalma olasılıkları daha yüksek olduğu için, bu süre zarfında seks için daha fazla istek duymaları mantıklıdır.

Bu zamanda artan cinsel isteklerini yerine getiren ancak hamile kalmak istemeyenler için, doğum kontrol yöntemini dikkatli kullanmak özellikle önemlidir.

Erkek üreme sistemi

Yüksek testosteron seviyeleri, erkeklerde yüksek cinsel dürtü ile de bağlantılıdır. Testosteron üretimi genellikle yaklaşık 17 yaşında zirveye ulaşır ve seviyeler bundan sonra 2-3 on yıl boyunca yüksek kalma eğilimindedir.

Bu aynı zamanda, cinsel arzuyu tatmin etmek için bir çıkış yolu olarak mastürbasyon için en yoğun zamandır. Bununla birlikte, erkekler yaşlandıkça, testosteron seviyeleri düşme eğilimindedir ve bu da cinsel arzunun azalmasına neden olabilir.

Çok yüksek bir cinsel dürtüye sahip olmak mümkün mü?

Yüksek cinsel dürtüye sahip olmak, yalnızca yaşamın diğer önemli yönlerinin önüne geçtiğinde veya bir kişi kendini kontrolden çıkmış bir şekilde cinsel aktivite aramaya mecbur hissettiğinde sorunlu hale gelir. Bu, kompulsif cinsel davranış olarak bilinir .

Bazen, cinsel partnerlerin libidoları uyumlu olmadığında, ilişkide sürtüşmeye neden olabilir.

Libido nasıl düşürülür?

Cinsel dürtüsünün çok yüksek olduğundan ve ilgilenilmesi gerektiğinden endişelenen herkes için yardımcı olabilecek bazı stratejiler vardır.

Aşağıdakiler, cinsel dürtüyü azaltmaya çalışacak bazı şeylerdir:

Terapiyi konuşmayı dene

Eğer aşırı cinsel dürtüye sahip olmak bir kişiyi mutsuz ediyorsa, bir danışman onun seks hakkındaki düşüncelerini, duygularını ve arzularını keşfetmelerine yardımcı olabilir.

Kişinin cinsel isteklerini ve bununla ilişkili sorunları yönetmenin yollarını bulmasına yardımcı olabilirler.

Dikkat dağıtmayı deneyin

Bir partnerle ya da mastürbasyon yoluyla cinsel faaliyetlerde bulunmak, muhtemelen daha fazla seks ihtiyacını devam ettirecektir. Bu nedenle, bir kişi cinsel dürtülerini düşürmeye hevesliyse, her cinsel dürtüyle hareket etmemeye değer olabilir.

Zihnin dikkatini bir tür fiziksel egzersiz veya emici bir görevle dağıtmak, bir kişinin bu enerjiyi başka bir yere yönlendirmesine yardımcı olabilir.

Bir ilişki için zaman tanıyın

Daha düşük bir cinsel dürtüye sahip kişiler, diğerlerinin herhangi bir yakın hareketini seks yapmak için bir teklif olarak yanlış yorumlayabilir.

Seks yapmadan samimi olmayı kabul etmek yardımcı olabilir. Örneğin, diğer kişiye özen göstermek için bir randevuya çıkın veya birbirinize masaj yapın - bu, onların seks yapmayı kabul etmeleri için değil.

İlaçları düşünün

Diğer stratejiler işe yaramıyorsa, bir sonraki olası adımlar hakkında bir doktorla konuşmaya değer olabilir.

Antidepresanlar gibi bazı ilaçlar libidoyu düşürebilir. Bir doktor, artan uyarılmaya neden olan şeyse, mevcut ilaçları değiştirmeyi veya düşürmeyi de önerebilir.

Doktorlar ayrıca libidoyu düşürmeye yardımcı olabilecek soya, meyan kökü, şerbetçiotu ve çeşitli şifalı bitkiler gibi anafrodizyakları tüketmeyi önerebilirler.

Özet

Çoğu insan için, yüksek cinsel dürtüye sahip olmak, birçok faktöre bağlı olarak gelen ve giden hayatın tamamen doğal bir parçasıdır.

Genellikle endişelenecek bir şey değildir, ancak strese neden oluyorsa veya yaşamın diğer bölümlerini etkiliyorsa, bu artan cinsel enerjiyi farklı bir aktiviteye kanalize etmeye çalışmak faydalı olabilir.

Aşırı durumlarda, bir kişi profesyonel yardım almayı deneyebilir.

Libidosu yüksek insanlar: (bknz: Eles)