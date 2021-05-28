LGS'ye hazırlanan öğrencilere prova niteliğinde sınav
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LGS'ye hazırlanan öğrencilere prova niteliğinde sınav

İhlas Haber Ajansı / Faruk Polat - Haberler | Yerel

LGS'ye hazırlanan öğrencilere prova niteliğinde sınav Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için deneme sınavı yapıldı.

LGS'ye hazırlanan öğrencilere prova niteliğinde sınav

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için deneme sınavı yapıldı. Çıkabilecek sorulara karşı kendilerini sınama imkanı bulan öğrenciler, heyecan ve stres gibi durumlara karşı da kendilerini deneme imkanı buldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile birlikte Şehit Mehmet Samet Kaymakçı İmam Hatip Ortaokulu'nda deneme sınavına giren öğrencileri ziyaret ederek başarı diledi.

"Öğrencilerimiz için güzel bir hazırlık"

Kaymakam Tahir Şahin, deneme sınavlarının öğrencilerin seviyelerini görmeleri anlamında önemli olduğunu belirterek, "Bu sınav emeklerinizin hangi aşamada olduğunu görmeniz için önemli bir deneyim. Öğrencilerimizin geleceğe hazırlanması anlamında Şahinbey Belediyemiz önemli çalışmalara imza atıyor. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin eğitimde hangi durumda olduğunu görmesi çok önemli. Türkiye'de öğrencinin en fazla olduğu ilçeyiz. Her alanda ilçemizin en önde olmasını istiyoruz. Öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim" dedi.

"Başarıyı teşvik ediyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey İlçesi'nin eğitim seviyesini en üst seviyeye çıkarmak istediklerini belirterek, "Gerçek LGS sınavı öncesi öğrencilerimize deneme sınavı imkanı sunarak onları gerçek sınava hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin başarılı olabilmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Başarıyı teşvik etmek amacıyla ortaokul ve lisede üst üste 6 takdir alan öğrencimize bisiklet hediye ediyoruz. Öğrencilerimiz başarılı olacak biz onları destekleyerek imkanlar sunacağız. Öğrencilerimize tüm sınavlarda başarılar dilerim " ifadelerini kullandı.

Öğrenciler deneme sınavlarıyla sınav stresini atıyor

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç öğrencilerin deneme sınavlarıyla gerçek sınava hazırlandığını belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz ilimizin en şanslı öğrencileri. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu 6 kitaptan oluşan soru bankası hediye etti. Bu üçüncü deneme sınavımız. Pandemiden dolayı deneme sınavı sayımız düştü ancak sınavlara Şahinbey Belediyemizin de desteği ile öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık. Verdiği desteklerden dolayı Şahinbey İlçe Kaymakamımız Tahir Şahin'e ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

LGS'ye hazırlanan öğrencilere prova niteliğinde sınav
LGS'ye hazırlanan öğrencilere prova niteliğinde sınav
LGS'ye hazırlanan öğrencilere prova niteliğinde sınav
LGS'ye hazırlanan öğrencilere prova niteliğinde sınav

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Polat

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