LGS Türkiye Şampiyonu Edremit'ten

Başarılı öğrenci Sıla Özkan, "İlk aylarda çok abartmadım son aylarda çok gaza bastım. Sınava çok az test ve çok kitap okuyarak hazırlandım. Fransızca öğrenmek istediğim için Galatasaray Lisesine gitmek istiyorum"

BALIKESİR - LGS Türkiye Şampiyonu Sıla Özkan, LGS sınavına çok abartmadan çalıştığını belirterek, Fransızca'yı çok sevdiği için Galatasaray Lisesine gitmek istediğini söyledi.

'2019 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Sonuçları'nda Edremit 75. Yıl Ortaokulu 8-B sınıfı öğrencisi Sıla Özkan'ın sınavda sorulan 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puanla 'Türkiye Birincisi' olması okulda büyük sevinçle karşılandı. Başarısı nedeniyle okulda düzenlenen yemekli toplantıda Türkiye birincisi olan Sıla Özkan, Okul Müdürü Muharrem Yenigün tarafından plaket ve Okul Aile Birliği tarafından da çeyrek altın ile ödüllendirildi. Okul Müdürü Muharrem Yenigün, "Edremit Körfezi'nde eğitimde kalitenin adresi olan okulumuz öğrencileri her sene olduğu gibi bu sene de gerek akademik yönden, gerekse sosyal, kültürel ve sportif yarışmalarda büyük başarılar elde ettiler. Açıklanan 2019 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav sonuçlarına göre okulumuz 8-B sınıfı öğrencisi Sıla Özkan sınavda sorulan 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Geçtiğimiz öğretim yılında da bursluluk sınavında öğrencilerimiz Melike Tanrıverdi ve Bilge Ceyda Uzun bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olmuşlardı. 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında öğrencilerimiz ortaöğretim kurumlarına tercih işlemlerini yapacaklar. 22 Temmuz 2019 da öğrencilerimizin hangi liselerde okuyacakları ilan edilecek. Öğrencilerimizi yetiştiren ailelerini ve okulumuz öğretmenlerini tebrik ediyor; öğrencilerimizin başarılarının daim olmasını diliyorum. Bunun gururunu yaşıyoruz" dedi.

İlk aylarda çok abartmadığını söyleyen Sıla Özkan, "Ancak son aylarda çok gaza bastım. Sınava çok az test ve çok kitap okuyarak hazırlandım. Fransızca öğrenmek istediğim için Galatasaray Lisesine gitmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Başarısı ile gurur duyduğunu anlatan anne Ayşe Özkan, "Bu başarıyı bize getirdiği için kızımla onur duyuyoruz. Ben onun hayatta en büyük destekçisiyim, oda benim en büyük destekçim"diye konuştu.

Kaynak: İHA