LGS tercihleri ne zaman 2021? LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

LGS 2021 sona erdi. Şimdi sıra LGS tercihlerine geldi. Öğrenciler "LGS tercihleri ne zaman 2021? LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" Sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

LGS 2021 tercihleri için geri sayım başladı. LGS sınavının sona ermesinden sonra öğrencileri tercih dönemi bekleyecek. Öğrenciler tercih dönemi ve tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalara başladılar. Peki 2021 LGS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2021?

LGS tercihleri henüz belli olmadı. Tercih işlemlerinin sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış ardından tercih kılavuzu yayınlanmıştı. Lise tercihleri ise 20-29 Temmuz arasında gerçekleştirilmişti.

LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. LGS tercih kılavuzu yayımlanınca detaylar haberde yer alacak.

TERCİH LİSTESİ NASIL OLUŞTURULUR?

-MEB'in internet sitesinde e-okul'da açılmış olan Tercih Robotuna girin.

-İlk olarak yerel yerleştirme işlemlerini tamamlayın.

-İkinci olarak Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberini tıklayın.

LGS sonucu yüzünden babası ile tartışarak balkondan atlayan genç kurtarılamadı

-Karşınıza gelen okul türlerinden istediklerinizi işaretleyin. İsteyen öğrenci tek okul türü seçimi yapabilir.

LGS SINAVI DEĞERLENDİRME NASIL OLUYOR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.