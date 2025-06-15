LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Liselere Geçiş Sınavı (LGS), bugün iki oturum halinde uygulandı. Sözel ve Sayısal alanlardan oluşan sınavın ardından öğrenciler MEB'in 2025 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı bilgilerini paylaşmasını bekliyor. Peki,LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ve soru-cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SORU CEVAPLAR YAYINLANDI!

Sınav 15 Haziran Pazar günü iki oturum hâlinde tamamlandı. Bu yıl sınava toplam 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu. Sınav, Türkiye genelinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda yapıldı. Yurt dışında ise 13 merkezde, 13 okulda ve 37 salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden oluşan 40 soruluk sayısal bölüm uygulandı.

Sözel Alan Soru Dağılımı:

• Türkçe: 20 soru

• T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru

• Yabancı Dil: 10 soru

Sayısal Alan Soru Dağılımı:

• Matematik: 20 soru

• Fen Bilimleri: 20 soru

LGS 2025 sınav sonuçları 11 Temmuz'da www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercih süreci 14-24 Temmuz tarihleri arasında yürütülecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas nakil başvuruları ise 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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