LGS ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI! MEB LGS sayısal ve sözel örnek sorular ve cevaplarına nereden ulaşılır? 2025 LGS Sayısal ve sözel örnek sorular

Lgs örnek sorular yayınlandı mı sorusu, 2025 LGS sınavına hazırlanan öğrencilerin gündemindeki en önemli başlıklar arasında yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM), her ay olduğu gibi Nisan ayına özel LGS örnek sorularını da yayımladı. Bu sorular, öğrencilerin sınav formatına alışmalarını ve hazırlık sürecini verimli geçirmelerini sağlıyor. Peki, MEB LGS sayısal ve sözel örnek sorular ve cevaplarına nereden ulaşılır? 2025 LGS Sayısal ve sözel örnek sorulara nasıl bakılır?

LGS ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI MI?

2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik birinci ve ikinci örnek soru kitapçıkları yayımlanmıştı. Üçüncü örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları da öğrencilerin erişimine açıldı.

Üçüncü örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. Böylece 2024-2025 eğitim öğretim yılında üç defa yayımlanması planlanan örnek soru kitapçıklarının tamamıyla toplamda 135 soru paylaşılmış oldu.

Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak düzenlendi.

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINA NEREDEN ULAŞILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM), her ay olduğu gibi Nisan ayına özel LGS örnek sorularını da yayımladı. Bu sorular, öğrencilerin sınav formatına alışmalarını ve hazırlık sürecini verimli geçirmelerini sağlıyor.

LGS SAYISAL ÖRNEK SORULAR VE CEVAP ANAHTARI

LGS SÖZEL ÖRNEK SORULAR VE CEVAP ANAHTARI

Soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî YouTube kanalından izlenebiliyor.