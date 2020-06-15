LGS öncesi okullarda son hazırlıklar tamam
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LGS öncesi okullarda son hazırlıklar tamam

LGS öncesi okullarda son hazırlıklar tamam Sınav öncesi öğrenciler alınan tedbirleri test ettiler Yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle ertelenen Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran günü yapılması kararlaştırılmıştı.

15.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:01

LGS öncesi okullarda son hazırlıklar tamam

Sınav öncesi öğrenciler alınan tedbirleri test ettiler

İSTANBUL - Yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle ertelenen Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran günü yapılması kararlaştırılmıştı. Yaklaşan sınav öncesi alınan yeni tedbirleri uygulamaya koyan ve öğrencileri bilgilendiren okul yönetimleri, sınava giriş esnasında yapılacak önlemleri tekrarlayarak sınava hazırlanıyor.

Yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı 7 Haziran 2020 tarihinde uygulanması planlanan Liselere Geçiş Sınavı'nı erteleyerek 20 Haziran tarihinde yapılmasını kararlaştırmıştı. 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı öncesi okul yönetimleri öğrenciler ile birlikte yeni alınan önlemler üzerinde çalışma yapıyor. Avcılarda bulunan Filibeli Ahmet Hilmi Anadolu Ortaokulu okul yönetimi ise öğrencileriyle pratik yaparak hafta sonu girecekleri sınav öncesi test yapma şansı buldular. Kendi okullarında sınava girecek olan öğrenciler, yeni tedbirleri denediler.

Yeni önlemler ile ilk LGS

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı kapsamındaki merkezi sınavda, korona virüs önlemleri kapsamında, öğrencilerin yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. Buna göre, sınav görevlileri ve öğrenciler, sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek, sınav görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edecek.

Sınav binası ve sınav salonlarının girişlerinde el antiseptiği, sınav salonunda öğrenci ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurulacak. Maskeler çıkarılırken ve takılırken lastiklerinden tutulması istenecek. Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna atılacak. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılacak. Mümkün olan yerlerde pencere açılarak içerinin havalandırılması sağlanacak.

Sınav görevlileri, sınav kutu ve paketlerinin teslimi, sınav giriş belgelerinin düzenlenmesi, sıralarda hazır bulundurulması ile kontrolü, soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının dağıtılması, toplanması, gerekli durumlarda detaylı yapılacak kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü gibi temas gerektiren tüm sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanmak zorunda olacak. Öğrencilerin kimlik kontrolleri sırasında temastan kaçınılacak.

Sınav gününden bir gün önce tüm okulun genel temizliği su ve deterjan kullanılarak yaptırılacak. Sınav görevlilerine sınav kurallarına ek olarak Covid-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi verilecek. Su içmek isteyenlerin, maskelerini kenarlarında bulunan lastiklerinden tutarak çıkarması, maskelerin ağız ve burnu kapatan ön yüzüne dokunmaması istenecek.

Öğrencinin tek kişilik salonda sınava alınması gerekiyorsa, öğrenci yerleştirildiği okulun yedek salonunda sınava girecek. Öğrencinin sınava girdiği salon aday yoklama listesinin tutanak bölümüne gerekli açıklama yazılacak, ayrıca komisyon kararının aslı sınav evrakı dönüş kutusuna konulacak.

LGS öncesi okullarda son hazırlıklar tamam

Kaynak: İHA

Manşet

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