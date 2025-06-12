LGS ne zaman 2025? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Lgs ne zaman 2025 sorusu kadar önemli olan diğer bir başlık ise oturum saatleri, sınav süresi ve sonuç açıklanma tarihleri oluyor. Milyonlarca öğrenci, LGS sınav günü nelerle karşılaşacağını bilmek istiyor. Peki,LGS ne zaman 2025?LGS saat kaçta? İşte LGS 2025 ile ilgili tüm detaylar...

LGS NE ZAMAN 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın akademik takvimine göre LGS 2025, 15 Haziran 2025 Pazar günü iki oturum halinde yapılacak.

LGS SAAT KAÇTA?

Öğrenciler, sabah saatlerinde okullarda hazır bulunarak sınava girecek.

Birinci Oturum (Sözel): Saat 09:30'da başlayacak. Toplam 50 sorudan oluşan bu bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil dersleri yer alacak. Süre 75 dakika.

İkinci Oturum (Sayısal): Saat 11:30'da başlayacak. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve süre 80 dakika olacak.

LGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Belgeler, 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren e-Okul sistemi üzerinden yayımlanacak. Okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrencilere teslim edilecek.

LGS KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sınavla ilgili detaylı kılavuzlar MEB'in resmi internet sitesi ve sosyal medya kanallarından erişime açıldı. Öğrencilerin sınavdan önceki gün belgelerini ve sınav giriş yerlerini kontrol etmeleri öneriliyor.

Bakanlık açıklamasında, "LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin bazı detayları öğrencilerimiz ve velilerimize hatırlatıyor, tüm öğrencilerimize eğitim ve yaşam yolculuklarında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.