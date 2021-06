LGS ertelendi mi? LGS 2021 detaylarını Bakan Ziya Selçuk açıkladı!

Covid-19 pandemisi nedeniyle zaman zaman sınav tarihlerinde yapılan değişiklikler ile birlikte bu yıl YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler, sınav tarihlerinde bir değişiklik yapılıp yapılmadığı araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için son dakika paylaşımı yaptı. Peki LGS ertelendi mi? LGS 2021 detaylarını Bakan Selçuk açıkladı!

Pandemi nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde sınavlar ertelenirken, okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler, LGS ertelendi mi, sorusunu sormaya başladı. LGS konusunda açıklama en yetkili ağızdan geldi

LGS ERTELENDİ Mİ?

LGS sınavına dair herhangi bir erteleme duyurusu yapılmadı. Belirlendiği gün ve saatte yapılacak.

Merkezî Sınav, 06 Haziran 2021 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve http://www.meb.gov.tr/ üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS NASIL YAPILACAK?

LGS sınavı için geri sayım devam ederken pandemi döneminde sınavın nasıl yapılacağı hususunda Milli Eğitim Bakanı Selçuk, merak edilen soruları yanıtladı.

Selçuk, "8. sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın. LGS'ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar..." açıklamasında bulundu.

İşte merak edilen sorular ve yanıtları...

Sınavda değişiklik var mı?

Hayır, değişiklik yok. Sınav 2020 yılında olduğu gibi iki oturum halinde yapılacak.

LGS sınavı ne zaman ve saat kaçta olacak?

Sınav 06 Haziran 2021 tarihinde; Birinci oturum saat 09:30'da, ikinci oturum ise saat 11:30'da olacak.

Sınav başvurumu nasıl yapacağım?

Sınav başvuruları merkezi olarak yapıldı. Senin bir şey yapmana gerek yok.

LGS sınav yerimi nasıl öğreneceğim?

Bu sene de geçen seneki gibi sınava kendi okulunda gireceksin. Sınava okulunda gireceğin bina, sıra numaran gibi bilgileri e-Okul sisteminden öğrenebilirsin.

Sınav günü en geç saat kaçta okulda olmalıyım?

En geç saat 09:00'da okulunda hazır bulunmalısın.

Velim beni okul bahçesinde bekleyebilir mi?

Hayır, koronavirüs tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak.

Peki sınav giriş belgemi nasıl alacağım?

Sınava gittiğinde sınav giriş belgen sıranın üzerinde seni bekliyor olacak.

Sınava katılmak zorunlu mu?

Hayır, sınava katılmak zorunlu değil.

LGS sınavında maske takacak mıyım?

Okul bahçesi ve koridorlarda maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesade bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.

Covid-19 testi pozitif çıkan öğrenciler ve görevliler sınava katılabilecek mi?

Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin koronavirüs risk durumları Sağlık Bakanlığı tarafından bize bildiriliyor. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Merkezi sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak.

LGS sınavına gelirken hangi belgeler yanımızda olmalı?

Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsin. Geçerli kimlik belgende yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlügeçici kimlik belgesi/ TC. KİMLİK KARTI talep belgesi ile de sınava alınabileceksin. Bir sorunlar karşılaşırsan sınav bitimine kadar nüfus müdürlüklerinin açık olacağını da hatırlatmak isteriz.

Sınava giderken yanımda ne getirmeli, ne getirmemeliyim?

Sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtraş ve iz yapmayan silgi getirmelisin. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişe de bir su da bulundurabilirsin. Ancak cep telefonu, akıllı saat, gibi dijital araç gereçlerle sınava giremezsin.