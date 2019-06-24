LGS'de Türkiye birincisi Düzce'den çıktı!

Düzce'de, Su Damlası Eğitim Kurumları okulunda 8. sınıf öğrencisi Aykut Koçak, Liselere Geçiş Sınavı'nda tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

KURUMUN SINAVDAKİ BAŞARISI

Okulun sınava giren öğrencileri, yüzde kırk beş Fen Liseleri'ne giriş puanı alarak bireysel ve kitlesel başarıda kurumun eğitimdeki iddiasını ortaya koydu.

LGS Türkiye birincisi Aykut Koçak

"EĞİTİMDE KALİTENİN ADRESİ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Okulun LGS sınav sonuçlarının açıklanmasın ardından yaptığı paylaşım şöyle;