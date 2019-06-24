LGS'de Türkiye birincisi Düzce'den çıktı!
LGS birincisi Düzce Su Damlası Eğitim Kurumları isimli okuldan çıktı. 8.sınıf öğrencisi Aykut Koçak, sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.
Düzce'de, Su Damlası Eğitim Kurumları okulunda 8. sınıf öğrencisi Aykut Koçak, Liselere Geçiş Sınavı'nda tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.
KURUMUN SINAVDAKİ BAŞARISI
Okulun sınava giren öğrencileri, yüzde kırk beş Fen Liseleri'ne giriş puanı alarak bireysel ve kitlesel başarıda kurumun eğitimdeki iddiasını ortaya koydu.
"EĞİTİMDE KALİTENİN ADRESİ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"
Okulun LGS sınav sonuçlarının açıklanmasın ardından yaptığı paylaşım şöyle;
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