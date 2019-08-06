LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 2. tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

06.08.2019 08:28

Milli Eğitim Bakanlığı dün LGS 1. nakil sonuçlarını açıkladı. Bunla birlikte LGS 2. nakil tercihleri alınmaya başlandı. İlk nakil sonuçlarına göre bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler 5-8 Ağustos'ta nakil tercihlerini yapacaklar. Okullardaki boş kontenjanlar e-okul üzerinden görülebiliyor. Peki LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır? Nakil sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yerleştirmeye esas nakiller, "Tercih ve Yerleştirme Takviminde" belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacak. Her dönemde; Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecek.

Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Yapılan tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ



Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas nakil tercihleri orta öğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem halinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

BOŞ KALAN KONTENJANLAR VE EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.