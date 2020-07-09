LG, 2020 TV Serisini Türkiye'deki Kullanıcılarla Buluşturuyor LG, sanat eserlerinden ilham aldığı Galeri Tasarımı GX OLED, CX OLED ve 75NANO99 Gerçek 8K NanoCell modelinin de bulunduğu 2020 serisini Türkiye'de satışa sunmaya başlıyor.

LG, sanat eserlerinden ilham aldığı Galeri Tasarımı GX OLED, CX OLED ve 75NANO99 Gerçek 8K NanoCell modelinin de bulunduğu 2020 serisini Türkiye'de satışa sunmaya başlıyor. Sinemaseverlerden sporseverlere, hızlı oyunculardan tasarım tutkunlarına kadar herkesin beklentisini en üst seviyede karşılayacak 2020 serisi LG TV'ler mağazalardaki yerini alıyor.

LG 2020 serisi TV modelleri izleyicilere mükemmel görüntü ve ses kalitesi, Apple AirPlay 2, Türkçe akıllı sesli komut gibi gelişmiş özellikler ve geniş kapsamlı içerik seçimi sunuyor. Satışa sunulan modellerin boyutları 43 inç - 86 inç arasında değişiyor. İşte LG'nin yeni televizyonları:

Galeri Tasarımı

LG'nin 2020 TV serisinde duvara "boşluksuz" monte edilebilen Galeri Tasarımı GX OLED modeli öne çıkıyor. 55, 65 ve 77 inç seçenekleriyle satışa sunulan GX OLED, kendinden aydınlatmalı OLED piksel teknolojisini yenilikçi ve minimalist bir tarzla sunuyor. Kullanıcıların TV izlerken dikkatlerini dağıtabilecek her türlü detaydan arındırılmış bir tasarıma sahip GX OLED, şaşırtıcı inceliğiyle de dikkat çekiyor. 19.9 mm inceliğindeki GX OLED modeli aynı zamanda sadece 5mm genişliğindeki mimimal çerçevesi ile neredeyse çerçevesiz denilebilecek bir tasarıma sahip. Kutu içerisinden çıkan özel askı aparatı sayesinde duvarla mükemmel uyum sağlayan GX OLED, ince formuyla ev dekorasyonuyla kusursuz uyum sağlıyor.

Premium Sinema Keyfi

OLED'in kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisi sayesinde sağladığı kusursuz siyah ve kusursuz renkleri, yeni eklenen Dolby Vision IQ ve Filmmaker Modu desteğiyle birleştiren yeni LG OLED TV'ler sinemayı tam anlamıyla evlere getiriyor. Yeni seri, Hollywood'un tercihi üstün HDR formatı Dolby Vision, Dolby Atmos 360 derece sürükleyici ses ve ilk kez bir TV'de bulunan Dolby Vision IQ desteği ile benzersiz bir film izleme deneyimi sunuyor. Dolby Vision IQ, ortam ışığının tespit edilmesiyle en iyi görüntü kalitesini sağlamak için izlenilen içeriği ortam ışığına göre uyarlıyor.

2020 serisi LG OLED ve NanoCell TV'lere eklenen Filmmaker Modu ise sinemaseverler için oldukça önem taşıyor. Martin Scorsese ve Christopher Nolan gibi Hollywood'un önde gelen film yapımcıları tarafından desteklenen yeni Filmmaker Modu ile doğru görüntü oranları, renkler ve kare hızları mükemmel bir şekilde korunurken, hareket yumuşatma, gürültü azaltma ve keskinleştirme gibi bazı işlem sonrası efektler devre dışı bırakılarak film yapımcılarının görsel vizyonu izleyiciyle buluşturuluyor.

Üstün görsel ve ses performansıyla, yeni OLED ve NanoCell TV'ler, Apple TV, Netflix ve Amazon Prime Video gibi popüler uygulamalar ve hizmetler aracılığıyla dünyanın en iyi içerik sağlayıcılarından yüksek kaliteli içeriğe kolay erişim sunuyor.

Hızlı, Akıcı Oyun Deneyimi

En heyecanlı ve hareketli sahnelerde bile hızlı ve akıcı oyun deneyimi sunan 2020 serisi LG TV'ler, üstün görüntü kalitesini yeni oyun özellikleriyle birleştiriyor. Resmi olarak dünyanın ilk NVIDIA G-SYNC uyumlu TV üreticisi olan LG, G-SYNC ve FreeSync destekli OLED TV modellerinde daha az takılma, gecikme ve titreme ile kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor. LG OLED TV'ler, kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisi ile daha iyi görüntü kalitesi ve daha hızlı tepki süresi sağlıyor. Yoğun oyun seansları sırasında LG OLED TV'ler düşük mavi ışık oranı ile göz yorgunluğunun da önüne geçiyor. Güvenilir uluslararası sertifikasyon kuruluşları TÜV Rheinland ve UL tarafından "göz dostu" olarak onaylanan LG OLED TV'ler göz konforu için önerilen minimum yüzde 50 standardının çok daha altında bir değerde mavi ışık yayıyor.

En yüksek çözünürlükte en üstün oyun deneyimini sunan LG OLED ve NanoCell TV'ler HDMI 2.1 desteği ile daha yüksek kare kızı, değişken yenileme hızı (VRR), otomatik düşük giriş gecikme modu (ALLM) ve eARC desteği gibi üstün oyun özelliklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

Sahada Gibi Hissedin

2020 Serisi LG TV'ler, üstün görüntü ve ses kalitesi ile spor sahalarının atmosferini de evinize taşıyor. Motion Pro özelliğine sahip LG OLED ve NanoCell TV modelleri spor karşılaşmalarında bulanıklık ve titreşim olmadan en üstün izleme deneyimini sunuyor. Yeni seride bulunan Sports Alert özelliği ise izleyicilerin futbol, basketbol gibi alanlardaki dünya liglerinin skorlarını, maçlarını, programlarını gerçek zamanlı olarak takip etmelerini sağlıyor. Maç izlerken ses deneyimini bir üst seviyeye taşımak isteyen kullanıcılar yeni serinin Bluetooth Surround uyumluluğu özelliği sayesinde iki adet uyumlu Bluetooth hoparlörü TV'leriyle eşleştirerek surround ses efekti yaratabiliyorlar.

Gerçek 8K Deneyimi

LG'nin satışa sunmaya hazırlandığı 2020 serisi TV'leri arasında 75NANO99 Gerçek 8K NanoCell modeli de bulunuyor. LG'nin üstün NanoCell ekran teknolojisini 8K Ultra HD çözünürlükle buluşturan NANO99 modeli 33 milyon pikselle (99 milyon alt-piksel) en küçük detayları bile belirgin hale getirirken, renkleri daha canlı ve gerçekçi kılıyor. Gerçek 8K deneyimi sunan NANO99 modeli Tüketici Teknolojisi Derneği tarafından açıklanan 8K Ultra HD TV'ler için açıklanan endüstri tanımını fazlasıyla karşılıyor ve CTA 8K Ultra HD logosunu kullanmaya hak kazanan ilk 8K TV modelleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Tamindir