Leyla ile Mecnun'un yeni Leylası kimdir? Deniz Işın kim, kaç yaşında, nereli?

Türk dizi tarihinin en iyi absürt komedi dizilerinden olan Leyla ile Mecnun dizisi yeniden çekilmeye başlandı. Yeni çekimleri Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platforumunda yapılıyor. Aradan geçen 10 yıldan sonra seyircinin kafasında soru işaretleri var. Dizi 103'üncü bölümden mi devam edecek baştan mı çekilecek, aradan geçen yıllar dizide işlenecek mi, Leyla kim olacak merak ediyor. Peki, Leyla ile Mecnun'un yeni Leylası kimdir? Deniz Işın kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

LEYLA İLE MECNUN'UN YENİ LEYLASI KİMDİR?

Leyla ile Mecnun'un yeni Leylası belli oldu. Dizinin yeni bölümlerinde Mecnun'un Leylası, duru güzelliğiyle dikkat çeken Deniz Işın oldu. Leyla karakteri için varılan anlaşma fanları ikiye ayırmış durumda. Deniz Işın'ın Leyla karakteri için uygun olduğunu düşünenler kadar "yok hiç olmamış" diyenler de var. Gelin Deniz Işın kimmiş bir ona bakalım... Kendisini daha yakından tanıyalım.

Leyla ile Mecnun'un Leylaları kimlerdi?

Dilerseniz önce hızlıca o unutamadığımız ilk Leyle ile Mecnun'un "Leylalarını" hatırlayalım.

İlk Leyla Ezgi Asaroğlu'nun hayat verdiği, hastanede Mecnun'la aynı beşiğe kondukları için beşik kertmesi yapıldıkları Metin ve Sevim'in kızı Leylaydı. Mecnun en çok bu Leyla'ya tutulmuştu.

Ezgi Asaroğlu Arda karakterine hayat veren Ushan Çakır ile sette tartışma yaşamış, ikilinin sözleşmeleri feshedilmişti. Bunun üzerine dizinin seyri biraz değişti. Sonrasında Şirin Leyla ve Sedef Leyla diziye giriş yaptı. İlk Leyla'nın kaybından sonra kafası karışan Mecnun bir sezon boyunca Sedef ile Şirin arasında gitti geldi...

Nurten'in Almanya'daki yeğeni Leyla ile de ilk sezon nikah masasına kadar gitmişti.

Son Leyla ise Melis Birkan'ın hayat verdiği Leyla'ydı. Mecnun babasının eski bir arkadaşının kızı olan Leyla'ya da ilk görüşte tutulmuştu.

Veee gelelim yeni Leyla'ya. Dizinin yeniden çekileceği haberlerinin ardından yeni Leyla'nın kim olacağı hemen açıklanmamıştı. Bu esnada Leyla karakteri için yine Ezgi Asaroğlu olsun diyenler olmuştu. Bazı fanlar da, Ali Atay'ın yanına biricik eşi Hazal Kaya'yı yakıştırmıştı.

İddilar ortaya atıladursun yönetmen Onur Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni Leyla'nın Deniz Işın olduğunu duyurdu.

Genç yeteneği, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın da başrolde olduğu erken final yapan Masumiyet dizisinden hatırlarsınız.

DENİZ IŞIN KİMDİR?

28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu olan Deniz Işın ekranlarda yeni, ancak oyunculuk içinden fışkırıyor diyebiliriz.

Bunu da yıllar önce çektiği kısa videolarından anlıyoruz. Mizah yeteneği oldukça güçlüymüş

Üniversite eğitimini Kimya Mühendisliği üzerine yapmasına rağmen ironilerle dolu videolar çekiyor ve yerli video uygulaması olan Scorp'a yüklüyor. Amacı dikkat çekmek falan değil. Gözlem yeteneği oldukça yüksek ve günlük diyaloglara mizah katmayı seviyor. (Bu arada 15 saniyelik videoların yüklendiği uygulama Türk öğrenciler tarafından geliştirilmişti ancak çok popüler olamamıştı.)

Ege Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlayan Deniz Işın, yüksek lisansını da Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde yapıyor. Gel gelelim içindeki oyunculuk aşkı bitmiyor. Sosyal medya hesaplarından samimi videolarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü isimlerin kendisini takip etmeye başlamasıyla cesaretleniyor ve hayallerinin peşinden gitmek, yeteneğini profesyonelliğe taşımak için tiyatroya yazılıyor.

2 sene İzmir'de Sahnetozu Tiyatrosu'nda, 1 sene de İstanbul'da eğitim alıyor. 2017'de 'Lysistrata'

LİSİSTRATA- oyununda, 2018'de 'You Can't Take It With You' oyununda sahne alıyor.

Bu yılın ardından İstanbul'a yerleşen Deniz Işın önce FOX tvde ekranlara gelen 'Her Yerde Sen' dizisinin Mervesi oluyor. Duru güzelliği ve yeteneğiyle ilk projesinden dikkat çekiyor.

Sonrasında Netflix dizisi Atiye'de rol alıyor.

2020 yılında Star ekranlarında yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizinin Sedası oluyor. Romantik komedi türündeki dizi 6. bölümde final yapıyor.

Erken finalin ardından başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde görüyoruz kendisini.

Kariyer basamaklarını hızlı çıkan güzel oyuncu 5. dizi projesi olan Masumiyette başrole hayat veriyor. Bu yılın başında çekilen Masumiyet'te İrem Orhun karakterini canlandırıyor ama gelin görün ki bu dizi de erken final yapıyor. Hatta Hülya Avşar'ın "BENİ 13 BÖLÜM İÇİN Mİ İKNA ETTİNİZ?" diyerek final kararına tepki gösterdiği iddia edilmişti.

Çeşitli reklam filmleri ve Murat Boz'un "Gece" isimli video klibi de yer aldığı farklı projelerden.

Gülmeyi seven ve "gülmek en büyük güzelliktir" görüşüne sahip olan Deniz Işın, arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi çok seviyor ve mizah yeteneğiyle bu ortamların güldüren kişisi oluyormuş çoğu zaman. 29 yaşındaki güzel oyuncunun 26 yılı İzmir'de geçmiş. Her şeyin, özellikle insan ilişkilerinin doğallığından yana. Örgü örmeyi çok seviyor ve bir kedi annesi.

Abartı bir yaşantısı olmayan, sadeliği seven Deniz Işın kültleşmiş Leyla İle Mecnun'da, Leyla karakterinin hakkını verebilecek mi hep birlikte göreceğiz. Ancak zeki diyalogları olan bu absürt komediyi özümseyip elinden geleni yapacağı kesin. Hatta eleştirenler olabilir ama eğlenceli yanı, kıvrak zekası, ironi anlayışı ile kendisi bu rol için biçilmiş kaftan olabilir.

DENİZ IŞIN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Deniz Işın, 1992 doğumlu olup 29 yaşında ve İzmirlidir.