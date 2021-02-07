Leyla Hanım rolü Naz'a emanet
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Leyla Hanım rolü Naz'a emanet

07.02.2021 08:07 | Son Güncelleme: 07.02.2021 08:11
Leyla Hanım rolü Naz'a emanet

ÇEKİMLER BAŞLIYORTürkiye'nin halk tarafından doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı, Leyla Atakan'dı.

ÇEKİMLER BAŞLIYOR

Türkiye'nin halk tarafından doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı, Leyla Atakan'dı. 1968-1971 yılları arasında Kocaeli'de belediye başkanlığı yapan Atakan'ın hayatı, belgesel-kurgu türünde bir yapımla sinemaya aktarılıyor. Yönetmen koltuğunda Mustafa Yılmaz'ın oturacağı yapımın çekimlerine bu ay içinde başlanması planlanıyor.

CESARETİNDEN ETKİLENDİM

"Leyla Hanım"da Leyla Atakan'ı Naz Elmas canlandıracak. 1971'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını kaybeden Atakan'ın cesaretinden, vicdanından, ileri görüşlülüğünden ve trajik ölümünden çok etkilendiğini söyleyen oyuncu, şimdilerde rolüne hazırlanıyor. Elmas, Leyla Atakan hakkında çıkan haberleri ve dönemin tanıklarının konuşmalarını araştırıyor.

Kaynak: Hürriyet

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