Leyla CANLI izle! Adalet 26 Mart Çarşamba Leyla 27. bölüm NOW TV izleme linki var mı?

Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 26 Mart Çarşamba NOW TV'de izleyici ile buluşacak. Dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesiyle hayatı altüst olan Leyla'nın, üvey annesinden intikamını almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve birçok usta oyuncu yer alıyor. Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle!

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Mali'nin Nur'u neyle tehdit ettiğini öğrenmek için harekete geçer. Nur ise Mali'deki görüntüleri ortadan kaldırmak için Güzide'ye sürpriz bir teklif yapar. Öte yandan Leyla'nın kendisine verdiği mühletle iyice köşeye sıkışan Tufan, Takoz'la yaptığı planı devreye sokar. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Civan, Leyla'ya karşı kurulan tuzağı bozmak için zamana karşı yarışırken, Leyla ise adım adım ölüme yürüyecektir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla'nın ölüm haberini alan Nur'un sıradaki planı tapuları ele geçirmektir. Civan ise Leyla'nın intikamını almak için harekete geçer.Tufan'ın Leyla'yı öldürdüğü haberiyle sarsılan Yıldız ailesi, polislerin Tufan'ı gözaltına almasıyla şoke olur. Son hamlesini Yıldız ailesini köşkten kovarak gerçekleştiren Nur, doğum gününde büyük bir sürprizle karşılaşır. Tansiyonun zirve yapacağı finalde, bütün hikâyenin başlangıcı olan çöplük yeni misafirini ağırlayacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Civan'la evlenerek köşke geri döner. Civan, Leyla'nın intikam duygusuyla hem kendisini hem de aşklarını mahvetmemesi için çabalar. Leyle ise Nur'un annesi Nermin'i köşke getirerek Civan'ın çabalarını boşa çıkarır. Nur, Leyla ve Civan'ın düğününü sabote etmek için tehlikeli bir plan yapar. Nefeslerin tutulduğu finalde, Leyla'nın Nur'a yaptığı sürpriz hamle tüm dengeleri alt üst edecektir.

Leyla dizisini NOW TV platformlarındanizleyebilirsiniz.