Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. Peki, Leyla 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisi altındadır. Bir yanda aşk öte yanda intikam duygusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim aşamasındadır.

Öte yandan Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da iplerin gerilmesine neden olur. Leyla bu gerilimi Nur'a karşı kullanmakta gecikmezken asıl hamlesini Nur'la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapacaktır.

Heyecanın doruğa çıktığı büyük finalde ise Leyla, Nur ve Mali'yi zor duruma sokacak bilgiye ulaşırken; Civan tüm hesapları tersine çevirecek gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla'nın ölüm haberini alan Nur'un sıradaki planı tapuları ele geçirmektir. Civan ise Leyla'nın intikamını almak için harekete geçer.Tufan'ın Leyla'yı öldürdüğü haberiyle sarsılan Yıldız ailesi, polislerin Tufan'ı gözaltına almasıyla şoke olur. Son hamlesini Yıldız ailesini köşkten kovarak gerçekleştiren Nur, doğum gününde büyük bir sürprizle karşılaşır. Tansiyonun zirve yapacağı finalde, bütün hikâyenin başlangıcı olan çöplük yeni misafirini ağırlayacaktır.

LEYLA 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Leyla 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Leyla dizisi fragmanlarını Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Civan'la evlenerek köşke geri döner. Civan, Leyla'nın intikam duygusuyla hem kendisini hem de aşklarını mahvetmemesi için çabalar. Leyle ise Nur'un annesi Nermin'i köşke getirerek Civan'ın çabalarını boşa çıkarır. Nur, Leyla ve Civan'ın düğününü sabote etmek için tehlikeli bir plan yapar. Nefeslerin tutulduğu finalde, Leyla'nın Nur'a yaptığı sürpriz hamle tüm dengeleri alt üst edecektir.

Leyla dizisi bölümlerini Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.