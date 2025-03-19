Leyla 26. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 19 Mart Çarşamba NOW TV'de izleyici ile buluştu. Dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesiyle hayatı altüst olan Leyla'nın, üvey annesinden intikamını almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Leyla 26. bölüm izleme linki var mı? Leyla 26. bölüm tek parça full HD izleme linki!

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisi altındadır. Bir yanda aşk öte yanda intikam duygusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim aşamasındadır.

Öte yandan Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da iplerin gerilmesine neden olur.Leyla bu gerilimi Nur'a karşı kullanmakta gecikmezken asıl hamlesini Nur'la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapacaktır.

Heyecanın doruğa çıktığı büyük finalde ise Leyla, Nur ve Mali'yi zor duruma sokacak bilgiye ulaşırken; Civan tüm hesapları tersine çevirecek gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, en mutlu gününde Nur'dan intikam almayı başarır. Nur ise çocukluğundan beri kaçtığı hapishane fobisiyle tekrar yüzleşmek zorunda kalır. Leyla'nın kendisinden sakladığı gerçekle yüzleşen Civan, Nur ve Leyla arasında bir tercih yapmak zorundadır. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Nur, yaptığı açıklamayla Leyla başta olmak üzere herkesi şoke edecektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Yıldız Ailesi'ne kimliğini açıkladıktan sonra da hız kesmez. Önce Serap'a geçmişte yaşananları anlatır. Serap, Tufan'ı terk eder. Yıkılmış olan Tufan, Nur'un tam da aradığı fırsattır. Nur, en sonunda Tufan'ı ikna eder, Leyla ailelerini yok etmeden asla durmayacaktır… Bunun sonunda Tufan ve Selman, Leyla meselesinden tamamen kurtulmaya karar verirler. Ve Leyla ilk defa öldürülebileceğini hisseder….

Civan ise Leyla'yı korumak için sürekli yanındadır. Tufan'ın bir işler çevirdiğini düşünen Civan, gözünü ailenin üzerinden ayırmaz. Bu babasıyla bağların hiç olmadığı kadar gerilmesine sebep olur.

Bu sırada Leyla, Güzide'den "Hereke Halısı" sırrını öğrenir ve bunu Nur'a söyler.Nur'un babasız, sefil bir hayat sürmesine neden olan Neco'dur. İntikam isteyen Nur, Mali'den babası Neco'yu öldürmesini ister. Fakat Nur finalde tüm dengeleri sarsacak, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

Leyla dizisi bölümlerini Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.