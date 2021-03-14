Lexus LC 500 Convertible kadınların lüks otomobil tercihi oldu
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Lexus LC 500 Convertible kadınların lüks otomobil tercihi oldu

14.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:31
Lexus LC 500 Convertible kadınların lüks otomobil tercihi oldu

Lexus’un, Kadınlar Dünyası Yılın Otomobili Ödülleri’nde (WWCOTY) ilk yumuşak tavanlı üstü açılan modeli LC 500 Convertible, 2021’in En İyi Lüks Otomobili seçildi.

CARMEDYA.COM – Lexus'un, Kadınlar Dünyası Yılın Otomobili Ödülleri'nde (WWCOTY) ilk yumuşak tavanlı üstü açılan modeli LC 500 Convertible, 2021'in En İyi Lüks Otomobili seçildi.

Yaz aylarından itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak LC 500 Convertible, karnelyan taşından ilham alan özel kırmızı-turuncu tonlara sahip "Blazing Carnelian" isimli rengiyle Lexus Showroomları'nda yerini alacak.

2019'da Detroit Otomobil Fuarı'nda ilk kez konsept olarak gösterilen LC Convertible, ortaya çıktığı andan bu yana ödül kazanan bir model olmayı başardı. Konseptten üretim versiyonuna neredeyse birebir aktarılan model, 5.0 litrelik V8 motoru ve 10 ileri Direct Shift otomatik şanzımanıyla 270 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Kaynak: Carmedya.com

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