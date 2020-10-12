Levent Kırca kimdir? Levent Kırca nereli, neden öldü? Levent Kırca filmleri
Usta oyuncu Levent Kırca, Olacak O Kadar televizyon programıyla milyonlarca insanın gönlüne taht kurdu. Kırca, Devlet Sanatçısı unvanı verildi ancak sonrasında geri aldı. Levent Kırca kaç yaşında vefat etti?
Levent Kırca, Oya Başar ile iki defa evlense de evlilikleri devam etmedi. İlk kez Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkan başarılı oyuncu, Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları'nde görev aldı. Oya Başar ile birlikte "Güzel ve Çirkin" ve "Sefiller" adlı oyunları sergiledi. İşte, Levent Kırca hayatı, biyografisi...
LEVENT KIRCA KİMDİR?
Kırca, 28 Eylül 1950 tarihinde Ladik, Samsun'da dünyaya geldi. Aydınlık Gazetesi yazarlığı ve Vatan Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yapan oyuncunun iki tane ilk eşinden, ikisi de Oya Başar'dan olan 4 çocuğu vardır.
İlk kez 1964'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Levent Kırca, Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları'nda çalıştı. Nasreddin Hoca, Oyun Treni, Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?, Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?, Sağlık Olsun!, Ne Olur Ne Olmaz? gibi televizyon dizilerinin yapımcılığını üstlendi. 1978'de Altınşehir adlı filmle sinemaya adım attı. Ne Olacak Şimdi? ve Mavi Muammer adlı filmlerde oynadı. Hodri Meydan Topluluğu adlı Tiyatro Grubu'nu kurdu.
AÇLIK GREVİ BAŞLATTI
Eski eşi Oya Başar ile birlikte "Güzel ve Çirkin" ve "Sefiller" adlı oyunları sahneledi. Üç Baba Hasan, Kadıncıklar adlı oyunları sergiledi. 1988'de başlayıp 22 yıl süren Olacak O Kadar adlı televizyon programını hazırladı. İlk sinema yönetmenlik denemesini Son adlı filmle elde etti. Daha sonra Şeytan Bunun Neresinde adlı filmi yönetti. olacak O Kadar'da yaptığı bir benzetme nedneiyle davalık oldu. Ve RTÜK şikayetle Kanal D'yi 1 günlüğüne kapatmış, Kırca da açlık grevi yapmıştı. Deniz Baykal'ın konuyu Meclis'e taşıyacağına söz vermesi üzerine açlık grevine son verdi. Kırca'yı 6 milyar lira manevi, 118 milyon lira maddi tazminat ödemeye mahkûm etti.
1998 yılında 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığının tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına lâyık görülmüş Kırca'nın bu unvanı Nisan 2015'te geri alındı. Saint Petersburg Bal Mumu Heykelleri Müzesi'nde heykeli olan nadir Türk sanatçılardan olup 2011 yılında Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas isimli komedi dizisine başladı fakat reytingler nedeniyle devam etmedi.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU
Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmış olanLevent Kırca, Mart 2009 Belediye Seçimleri için Demokratik Sol Parti'den Üsküdar Belediye Başkanlığına aday oldu, ancak kazanamdı. 2011'den itibaren Aydınlık gazetesinde köşe yazarlığı yaptı, 2013 yılının Ocak ayında ise Ulusal Kanal genel müdürlüğü, daha sonra Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi ve son olarak 30 Mart 2014 günü yapılan Mahalli İdareler Seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına İşçi Partisi'nden adaylığını açıkladı.
2015 yılında yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 Ekim 2015 gecesi saat 02.40'ta yaşamını yitirdi.
FİLMLERİ - DİZİLERİ
1978 Taşı Toprağı Altın Şehir
1979 Ne Olacak Şimdi
1985 Mavi Muammer
1986 Mavi Muammer: Ölürsün Gülmekten
1986 Mavi Muammer: Silahtan Ödüm Patlar
1991 Nafile Dünya
2001 Son
2002 Hangi
2003 Şeytan Bunun Neresinde
2004 Kendini Bırak Gitsin
2005 Ispanaktan Nağmeler
2007 Reyting Kasabası
2010 Son İstasyon
2015 Sarhoşum Gel Beni Al
Televizyon Dizileri
1974 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
1975 Bir Öykümüz Var
1976 Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?
1977 Açtım Ağzımı Yumdum Gözümü
1977 Nasreddin Hoca
1978 Sağlık Olsun
1978 Oyun Treni
1978 Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?
1979 Ne Olur Ne Olmaz?
1981 Ne Çıkarsa
1984 Kadının Fendi
1985 Bu Yarış Başka Yarış
1986 Rol İcabı
1986-1988 Olacak O Kadar
1988-1989 Olacak O Kadar
1991-1992 Olacak O Kadar
1992-1993 Olacak O Kadar
1994-1996 Olacak O Kadar
1996-2002 Olacak O Kadar
2000 Üç Baba Hasan Hasan
2002 Bir Yudum İnsan
2002 Olacak O Kadar
2002-2003 Olacak O Kadar
2003-2004 Olacak O Kadar
2004 Ağa Kızı
2004-2005 Olacak O Kadar
2009-2010 Olacak O Kadar
2011 Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas