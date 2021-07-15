Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin kaç yaşında, aslen nerelidir?

Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin kaç yaşında, aslen nerelidir?
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2007 senesinde Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, 2009'da TMSF idaresi altındaki Cine5'te yönetici olarak çalışan Levent Gültekin, son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin kaç yaşında, aslen nerelidir?

Anadolu Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi Bölümü'nden lisans, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans eğitimini tamamlayan Levent Gültekin en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Levent Gültekin ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

Levent Gültekin, 1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Gültekin, üniversite yıllarına kadar eğitimine bu ilçede devam etti. Anadolu Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi Bölümü'nden lisans, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yeni Şafak gazetesinde çalışmaya başlamasıyla gazetecilik mesleğine de girmiş oldu. Yaklaşık beş yıl farklı görevler aldı ve bir süre Yeni Şafak'ın haber müdürü oldu. 2000 yılında Yeni Şafak'tan ayrılan Gültekin, Gerçek Hayat dergisini çıkartmaya başladı ve derginin genel yayın yönetmenliği görevini de üstlendi. 2007 senesinde Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, 2009'da TMSF idaresi altındaki Cine5'te yönetici olarak çalıştı. Günümüzde Diken İnternet gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve Medyascope yorum ve haber platformunda Ruşen Çakır ile gündemi değerlendirmektedir.

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