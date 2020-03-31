Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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İbrahim Tatlıses, Levent Dörter, Instagram, Magazin

Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile aşk yaşayan Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Kötü haberi Instagram hesabından duyuran Dörter, herkesten dua istedi.

31.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:30
Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan çıtak ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Levent Dörter, önceki akşam koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Dörter'in test sonucu ise belli oldu.

"SİZLERDEN TEST İSTEDİĞİM BOLCA DUA"

Kötü haberi Instagram hesabından paylaşarak Levent Dörter, "Arkadaşlar merhaba..Sizlere bu sabah güzel haber vermeyi çok istiyordum ama maalesef test sonucum pozitif çıktı. Bu süreçte sizlerden tek isteğim bolca dua... Hepinizi çok seviyorum..." dedi.

Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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