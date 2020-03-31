Levent Dörder kimdir? Levent Dörder kaç yaşında, nereli?
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İbrahim Tatlıses, Levent Dörter, Dilan Çıtak, Ankara, Güncel

Levent Dörder kimdir? Levent Dörder kaç yaşında, nereli?

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile aşk yaşayan şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Kötü haberi Instagram hesabından duyuran Dörter, herkesten dua istedi. Peki, Levent Dörder kimdir? Levent Dörder kaç yaşında, nereli?

31.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:48
Levent Dörder kimdir? Levent Dörder kaç yaşında, nereli?

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Levent Dörter, önceki akşam koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Dörter'in test sonucu ise belli oldu. Yaşanan gelişme sonrası Levent Dörder kimdir? Levent Dörder kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırıldı.

LEVENT DÖRDER KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Eylül 1980 (39 yaşında), Ankara

Albümler: Aşka Saygımdan, Hoşçakal

18 Eylül 1980'de Ankara'da dünyaya geldi Levent Dörter. İlkokul, ortaokul ve lise hayatı Ankara'da geçti. Üniversite eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi bölümünde tamamladı.

Müzik hayatına, lise yıllarında babasının aldığı gitar ile şarkı söyleyerek başladı. Üniversite yıllarında okurken, çalışma zorunluluğu doğdu ve sahne hayatı başlamış oldu. 1996 ve 2000 yılları arasında İstanbul'da Ortaköy, Levent ve Bağdat Caddesi'ndeki birçok gece kulübünde sahne aldı.

2000-2005 seneleri arasında Ankara'da Cuba'da ve 2005-2010 yılları arasında ise Salata Bar'da çalıştı. 2011 yılında Aşka Saygımdan albümünü çıkardı.

Albümleri

Aşka Saygımdan

Hoşçakal

EP'ler

Öpmek Lazım Single'ları

Hadi (2015) GNL - DMC Müzik

Ayrıla Ayrıla (2016) GNL - DMC Müzik

Levent Dörder kimdir? Levent Dörder kaç yaşında, nereli?

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Levent Dörder kimdir? Levent Dörder kaç yaşında, nereli?
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