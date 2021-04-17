LEMURLARIN BESLENME ANLARINDA ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

BURSA Hayvanat Bahçesi'ndeki lemurların beslenme anlarında renkli görüntüler ortaya çıktı.

BURSA Hayvanat Bahçesi'ndeki lemurların beslenme anlarında renkli görüntüler ortaya çıktı. Lemurlardan biri DHA muhabirinin omzuna çıkarak kamera ekranını izledi.

Anavatanı Madagaskar olan lemurlar, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. 5'i yavru, toplam 32 lemurun yaşamlarını sürdürdüğü alanda, yetkililer tarafından beslenmeleri ve bakımları, özenle gerçekleştiriliyor. Hava sıcaklıklarının yükseldiği anlarda gölgeliklerde dinlenen lemurlar, günün büyük bir kısmını ise kendilerine özel olarak oluşturulan yaşam alanındaki ağaçlarda geçiriyor.

İri gözlü, uzun kuyruklu maymun familyasından olan lemurlar, bitkisel ve hayvansal gıdalar ile beslenirken, bakıcıları tarafından muzlar ile ödüllendiriliyor. Beslenme saatlerinde bakıcılarının bir anda etrafını saran lemurlar, ilginç görüntüler oluşturuyor. Lemurlardan birinin, hayvanat bahçesinde çekim yapan DHA muhabirinin omzuna çıkarak kamera ekranını izlemesi şaşkınlık yarattı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, lemur ailesinin her bir üyesinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve gözleri gibi baktıklarını ifade ederek, sevimli görünümlerinden dolayı ziyaretçilerin ilgisini çektiklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı