Leman Sam kimdir? Leman Sam hayatı ve biyografisi! Leman Sam kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Leman Sam merak konusu oldu. İşte Leman Sam hakkında merak edilen Leman Sam kimdir, Leman Sam hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

LEMAN SAM KİMDİR?

Doğum tarihi: 1951

Kaç yaşında: 71 yaşında

Nereli:Üsküdar, İstanbul

22 Şubat 1951 tarihinde İstanbul'da doğdu. Rumeli kökenli bir ailenin çocuğudur. Doğum adı Emine Leman Şenkan'dır. Subay olan babasının mesleği nedeniyle çocukluk yılları Anadolu'nun değişik kentlerinde geçti. Lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Tiyatro, mim, dans ve şan eğitimi aldı. 1967 yılında yaşı büyütülerek müzisyen Selim Sam ile evlendi, Şelale Şehnaz (d. 1971) ve Türkdeniz Şevval (d. 1973) adını verdiği iki kız çocuğu oldu. Tercümanlık, jimnastik hakemliği, çiçekçilik, tercümanlık, steno dersi vermek gibi birçok farklı iş yaptı. 1978'de eşinden boşandı. Müzikle o zamana kadar amatör olarak uğraşan Şevval Sam, profesyonel müzik kariyerine 1973 yılından sonra başladı.

1979 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sınavını kazandı ve 1,5 yıl bu kurumda korist olarak çalıştıktan sonra İstanbul'un önemli gece kulüplerinden biri olan Günay Restaurant'ta 11 yıl şarkıcılık yaptı. Çok sayıda farklı dilde şarkılar söyleyen Leman Sam, geniş bir repertuar oluşturdu. Sıklıkla diplomatik konserler verdi. Başlıca diplomatik konserleri: dönemin Portekiz Cumhurbaşkanı Mario Suarez ve Malezya Kralı ve Kraliyet Ailesine verdikleridir. Bunların yanı sıra Sopot Festivali, Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Derneği Konseri, Türkmenbaşı Aşkabad konseri, Curaçao World Troubadour Festivali gibi etkinliklerde yer aldı.

1988'de ilk albümünü yayımladı. Livaneli Şarkıları adlı bu ilk albümden sonra, 1990'da ikinci albümü Çağrı'yı çıkardı. Şarkıları ile ülke çapında tanındı. Albümlerinde Azeri türkülerine yer verdi. Günay Restaruant'taki sahne çalışmasını 1991'de sonlandırdı.

1992'de Ayak Sesleri adlı albümünü çıkardı. Anladım adlı şarkısı popüler oldu. Eski Fotoğraflar (1994), İlla (1998) albümlerinden sonra son olarak 2012 yılında Nereye Kadar adlı albümü çıkardı.

Vizontele Tuuba adlı filmde Sam'ın hayatından esinlenerek onu tasvir eden bir role yer verilmişti

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