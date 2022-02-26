LeMan'ın kâğıt krizi: Yayıncılıkta selüloz sıkıntısı

Kağıt krizinin yayıncılık sektörüne yansımaları devam ediyor. LeMan Dergisi'nin "Kağıt bulamıyoruz" tweeti ile sorunun ulaştığı boyut, bir kez daha tartışma konusu oldu.Yayıncılık sektöründe kağıt krizi sürüyor. Yayıncılarkurdaki artış ve tedarik sorunu nedeniyle ithal edilen kağıda erişim sağlamakta zorlanmaya devam ediyor. LeMan Dergisi'nin Twitter hesabından "Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız. Kağıt bulamıyoruz" paylaşımı, kağıt sorununu tekrardan gündeme getirdi.

DW Türkçe'ye konuşan LeMan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, söz konusu paylaşımı okurları bilgilendirmek amacıyla yaptıklarını, beklediklerinden fazla tepki aldıklarını söyledi. Akgün, yaşadıkları sorununun kaynağını "Biz stoklu çalışıyoruz ama uzun süredir tedarik sorunu yaşıyoruz. Bu sorun hem Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan kaynaklanıyor hem de global bir sorun. Tedarik zincirinde bir kırılma var. Selüloz fiyatları inanılmaz arttı" diye anlattı.

Tedarik sorununa kur baskısı da eklenince kağıt temininde zorlandıklarını dile getiren Akgün, " Türkiye'de onlarca yıldır çıkan süreli yayınlar bile çok zorlanıyor. Bu durumu bir drama dönüştürmeden nasıl çözüme kavuşturacağımız konusunda ortada çok fazla soru var. Şu an Türkiye'de süreli yayın yapmak, birtakım yandaş yayınlar gibi beslenmiyorsanız neredeyse imkansız hale geliyor" diye konuştu.

"Selülöz sıkıntısı yaşanıyor"

Pandemi, kağıt üretimini doğrudan olumsuz yönde etkiledi. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de dünya genelinde kağıt üretimi konusunda sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti. Kocaktürk, Çin'deki fabrikaların üretimi durdurmalarıyla beraber dünyanın ciddi bir selüloz sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen sene ortalama fiyatı en fazla artan ürün yüzde 168 ile kağıt oldu. Kocatürk, geçen sene 650 dolar olan bir ton birinci hamur kağıt fiyatının bugün 1.350-1.400 dolara çıktığını dile getirdi. Kocatürk, "Finansal kaynakları olanlar kağıtlarını peşin alıp üretimlerini peşin yapıyorlar. Ama yayıncılık sektörü biraz vadeli çalışan bir sektördür. Bugün kağıdı euro ya da dolar olarak parasını öderseniz alabileceğiniz bir noktaya geldik" diye sözlerini sürdürdü. Kağıtta dışa bağımlılık

Türkiye, ilk kağıt fabrikası SEKA İzmit İşletmesi'nin özelleştirme kapsamına alınmasının ardından 2005 yılında kapatılmasıyla kağıtta yurtdışına bağımlı hale gelmişti.

Kenan Kocatürk, Avrupa Birliği dışında ithal edilen kağıtlara devletin gümrüklerde yüzde 10 vergi uyguladığını dile getirerek bu durumun yansımasını "Bu vergi rekabeti de ortadan kaldırıyor. Uzakdoğu, Kanada ya da başka ülkelerden daha ucuz gelebilecek kağıtlar rekabet edemiyor. Bunu bilen Avrupa Birliği'ndeki üreticiler de daha rahat fiyat belirliyor" şeklinde aktardı.

Kocatürk'e göre kağıt sorunu Haziran ayına kadar sürebilir. Sadece kağıt değil, ithal edilen boya, tutkal gibi malzemeler dolayısıyla artış gösteren matbaa maliyetleri de yayıncıların belini büküyor. Türkiye Yayıncılar Birliği, olası çözümler için hükümetle görüşmelere devam ediyor. Yayıncılık sektörü, kitap ile kağıtta katma değer vergisini kaldırılması ve Türkiye'deki kağıt endüstrisinin tekrar kurulmasını talep ediyor.

Burcu Karakaş

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Deutsche Welle - Güncel