LEGO Star Wars Battles resmi olarak duyuruldu!
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LEGO Star Wars Battles resmi olarak duyuruldu!

LEGO Star Wars Battles resmi olarak duyuruldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Lucasfilm Games, uygulama içi satın alım olmadan yakında Apple Arcade'de çıkacak çok oyunculu strateji oyunu LEGO Star Wars Battles'ı resmi olarak duyurdu.

Warner Bros. Games, The LEGO Group ve Lucasfilm Games , Apple Arcade'de piyasaya sürülen çok oyunculu bir strateji oyunu olan LEGO Star Wars Battles'ı resmi olarak duyurdu.

Apple Arcade, kesinlikle uygulama içi satın alma olmaksızın 200'den fazla farklı reklamsız mobil oyun sağlayan bir abonelik hizmetidir. Apple Arcade aboneliği, geniş premium içerik kitaplığına sınırsız erişim sağlar ve fiyatı, aylık 34,99 TL olarak belirlenmiştir.

LEGO Star Wars Battles resmi olarak duyuruldu!

ABONELER BİRÇOK ÖZELLİKTEN FAYDALANABİLECEKLER

TT Games Brighton tarafından geliştirilmekte olan LEGO Star Wars Battles, oyuncuların Star Wars Saga'daki karakterler ve araçlarla güçlü ekipler oluşturmasına olanak sağlayacak. Oyuncular durdurulamaz mangalar oluşturmakla görevlendirilecek ve aynı anda savaş alanında LEGO kuleleri inşa ederken rakiplerinin birliklerini savuşturmak zorunda kalacaklar. Sonuç olarak, oyuncuların günü kazanmak ve rakiplerinin üssünü yok etmeleri için ustalaşmaları gerekecek.

Çıkış tarihi henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, LEGO Star Wars Battles yakında Apple Arcade'e geliyor. Aboneler oyuna sınırsız olarak erişim hakkına sahip olurken, çok çeşitli Star Wars karakterlerini ve araçlarını kontrol edebilecekler.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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