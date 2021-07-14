League of Legends: Wild Rift 2.3c yama notları paylaşıldı!

Wild Rift yeni yama ile gelecek olan yenilikleri, şampiyon değişiklikleri, oynanış değişiklikleri ve ücretsiz şampiyon rotasyonunu paylaştı!

League of Legends: Wild Rift 2.3c yama notları paylaşıldı, bu yama 2.3 Yama döngüsünün son dengeleme yaması olacak ve diğer yamalar 2.4 döngüsüne dahil edilecek!

Yeni yama ile birlikte gelecek olan güncellemeler dört ana başlığa ayrıldı. Bunlar; Yenilikler, şampiyon değişiklikleri, oynanış değişiklikleri ve son olarak ücretsiz şampiyon rotasyonu.

Yenilikler

22 Temmuz saat 03.01'de çıkacak kostümler:

Savaş Akademisi Ezreal

Savaş Akademisi Katarina

Savaş Akademisi Lux

Savaş Profesörü Graves

: Zafer Kesin!, Hırk!, Pardon?, Plan Böyle Değildi!, Benim Hatam!, Neden Ben?

Süsler: İçim Şişti

Dönüşler: Çalışma Grubu

Şampiyon Değişiklikleri

AMUMU

Kendisi üzgün olsa da Amumu'nun erken safhalardaki performansı fazla neşelendirici. Hayatta kalma potansiyelini birazcık azaltıyoruz.

Taban Nitelikler

Zırh: 35 › 30

BRAUM

Braum'un ön saflardaki benzersiz kabiliyeti, onu destek rolündeki en popüler şampiyonlardan biri haline getiriyor. Bu değişiklikler onun hasarını azaltmaya ve çatışma boyunca onu biraz daha dayanıksız kılmaya yönelik.

(P) Meydan Dayağı

[GİDERİLEN HATA] Azami Seviyedeki Sersemletme Süresi: 1,56 sn. › 1,5 sn.

(1) Buz Yanığı

Yüzdelik Can Hasarı: %5 › %3

(3) Kapı Gibi

Süre: 5 sn. › 4 sn.

EVELYNN

Evelynn, Vadi'ye hükmetmeye devam ediyor. Pasifinin sağladığı can yenilemesi ve yüksek anlık hasarı, onun rakiplerine nefes aldırmayan sürekli bir tehdide dönüşmesine yol açıyor.

(P) İblis Gölge

İyileştirme: Saniyede %10 YG › Saniyede %7,5 YG

(Ulti) Dul Bırakan

Düşük Canlı Şampiyonlara Karşı YG Hasar Oranı: %250 › %230

EZREAL

Ezreal erken safhalarda rakiplerine yakalanmamakta usta. Dolayısıyla ana kaçış aracının bekleme süresini biraz arttırıyoruz.

(3) Sihir Geçişi

Bekleme Süresi: 25/22/19/16 sn. › 28/24/20/16 sn.

FIORA

Fiora'nın performansı biraz fazla iyi. Bu yüzden taban canını bir miktar azaltıyoruz. Böylece erken safhalardaki düellolarda daha az hata yapması gerekecek.

Taban nitelikler

Can: 610 › 570

JANNA

Janna'ya getirdiğimiz son zayıflatmalar onu gökyüzündeki tahtından indirmeyi başardı ama hareket hızının biraz daha azaltılması gerek. Hala (2) Meltem yeteneğiyle rakiplerini dürtebilecek fakat bunu yaparken oradan oraya hızla uçamayacak.

(2) Meltem

Bekleme Süresindeyken Sağladığı İlave Hareket Hızı: %6/9/12/15 › %6/8/10/12

LEONA

Leona'ya güzel sabahlar diliyoruz. Hala güçlendirme dağını tırmanıyor ve bu sefer dayanıklılığını ve pasifini hedef alıyoruz.

(P) Güneş Işığı

Taban Hasar: 33 ila 145 › 34 ila 160

(2) Tutulma

Zırh: 25/35/45/55 + %20 İlave Zırh › 35/50/65/80 + %20 İlave Zırh

Büyü Direnci: 25/35/45/55 + %20 İlave Büyü Direnci › 35/50/65/80 + %20 İlave Büyü Direnci

RAKAN

Rakan'ın kısa dürtme menzili, koridor aşamasında geri kaldığında zorlanmasına sebep oluyor. Ana dürtme ve iyileştirme yeteneğine ufak bir güçlendirme getiriyoruz.

(1) Göz Alıcı Tüy

Menzil: 6/7/8/9 › 7/8/9/10

SONA

Sona, tutarlı baskı kurma potansiyeli ve işlevselliği sayesinde sık sık tercih ediliyor. Sona'nın yeteneğinin hasar verme ve önleme kabiliyetine dokunmak istemiyoruz; ancak savaş başlatma ve dağıtma araçlarını dizginlemek istiyoruz. Sona'yı koridorda (3) Sürat Şarkısı'nı kullanmaya zorlayabilirseniz, onu daha dezavantajlı duruma düşürebilirsiniz.

(3) Sürat Şarkısı

Mana: 65 ›80

[GİDERİLEN HATA] İpucundaki YG oranı %3 olarak düzeltildi.

Wild Rift 2.3c Ücretsiz Şampiyon Rotasyonu

15 Temmuz - 21 Temmuz: Alistar, Aurelion Sol, Graves, Jax, Miss Fortune, Nami, Shyvana, Tristana, Twisted Fate, Wukong

Kaynak: Playerbros