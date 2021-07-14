League of Legends: Wild Rift 2.3c yama notları paylaşıldı!
Wild Rift yeni yama ile gelecek olan yenilikleri, şampiyon değişiklikleri, oynanış değişiklikleri ve ücretsiz şampiyon rotasyonunu paylaştı!
League of Legends: Wild Rift 2.3c yama notları paylaşıldı, bu yama 2.3 Yama döngüsünün son dengeleme yaması olacak ve diğer yamalar 2.4 döngüsüne dahil edilecek!
Yeni yama ile birlikte gelecek olan güncellemeler dört ana başlığa ayrıldı. Bunlar; Yenilikler, şampiyon değişiklikleri, oynanış değişiklikleri ve son olarak ücretsiz şampiyon rotasyonu.
Yenilikler
22 Temmuz saat 03.01'de çıkacak kostümler:
Savaş Akademisi Ezreal
Savaş Akademisi Katarina
Savaş Akademisi Lux
Savaş Profesörü Graves
: Zafer Kesin!, Hırk!, Pardon?, Plan Böyle Değildi!, Benim Hatam!, Neden Ben?
Süsler: İçim Şişti
Dönüşler: Çalışma Grubu
Şampiyon Değişiklikleri
AMUMU
Kendisi üzgün olsa da Amumu'nun erken safhalardaki performansı fazla neşelendirici. Hayatta kalma potansiyelini birazcık azaltıyoruz.
Taban Nitelikler
Zırh: 35 › 30
BRAUM
Braum'un ön saflardaki benzersiz kabiliyeti, onu destek rolündeki en popüler şampiyonlardan biri haline getiriyor. Bu değişiklikler onun hasarını azaltmaya ve çatışma boyunca onu biraz daha dayanıksız kılmaya yönelik.
(P) Meydan Dayağı
[GİDERİLEN HATA] Azami Seviyedeki Sersemletme Süresi: 1,56 sn. › 1,5 sn.
(1) Buz Yanığı
Yüzdelik Can Hasarı: %5 › %3
(3) Kapı Gibi
Süre: 5 sn. › 4 sn.
EVELYNN
Evelynn, Vadi'ye hükmetmeye devam ediyor. Pasifinin sağladığı can yenilemesi ve yüksek anlık hasarı, onun rakiplerine nefes aldırmayan sürekli bir tehdide dönüşmesine yol açıyor.
(P) İblis Gölge
İyileştirme: Saniyede %10 YG › Saniyede %7,5 YG
(Ulti) Dul Bırakan
Düşük Canlı Şampiyonlara Karşı YG Hasar Oranı: %250 › %230
EZREAL
Ezreal erken safhalarda rakiplerine yakalanmamakta usta. Dolayısıyla ana kaçış aracının bekleme süresini biraz arttırıyoruz.
(3) Sihir Geçişi
Bekleme Süresi: 25/22/19/16 sn. › 28/24/20/16 sn.
FIORA
Fiora'nın performansı biraz fazla iyi. Bu yüzden taban canını bir miktar azaltıyoruz. Böylece erken safhalardaki düellolarda daha az hata yapması gerekecek.
Taban nitelikler
Can: 610 › 570
JANNA
Janna'ya getirdiğimiz son zayıflatmalar onu gökyüzündeki tahtından indirmeyi başardı ama hareket hızının biraz daha azaltılması gerek. Hala (2) Meltem yeteneğiyle rakiplerini dürtebilecek fakat bunu yaparken oradan oraya hızla uçamayacak.
(2) Meltem
Bekleme Süresindeyken Sağladığı İlave Hareket Hızı: %6/9/12/15 › %6/8/10/12
LEONA
Leona'ya güzel sabahlar diliyoruz. Hala güçlendirme dağını tırmanıyor ve bu sefer dayanıklılığını ve pasifini hedef alıyoruz.
(P) Güneş Işığı
Taban Hasar: 33 ila 145 › 34 ila 160
(2) Tutulma
Zırh: 25/35/45/55 + %20 İlave Zırh › 35/50/65/80 + %20 İlave Zırh
Büyü Direnci: 25/35/45/55 + %20 İlave Büyü Direnci › 35/50/65/80 + %20 İlave Büyü Direnci
RAKAN
Rakan'ın kısa dürtme menzili, koridor aşamasında geri kaldığında zorlanmasına sebep oluyor. Ana dürtme ve iyileştirme yeteneğine ufak bir güçlendirme getiriyoruz.
(1) Göz Alıcı Tüy
Menzil: 6/7/8/9 › 7/8/9/10
SONA
Sona, tutarlı baskı kurma potansiyeli ve işlevselliği sayesinde sık sık tercih ediliyor. Sona'nın yeteneğinin hasar verme ve önleme kabiliyetine dokunmak istemiyoruz; ancak savaş başlatma ve dağıtma araçlarını dizginlemek istiyoruz. Sona'yı koridorda (3) Sürat Şarkısı'nı kullanmaya zorlayabilirseniz, onu daha dezavantajlı duruma düşürebilirsiniz.
(3) Sürat Şarkısı
Mana: 65 ›80
[GİDERİLEN HATA] İpucundaki YG oranı %3 olarak düzeltildi.
Wild Rift 2.3c Ücretsiz Şampiyon Rotasyonu
15 Temmuz - 21 Temmuz: Alistar, Aurelion Sol, Graves, Jax, Miss Fortune, Nami, Shyvana, Tristana, Twisted Fate, Wukong
Kaynak: Playerbros