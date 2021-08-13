League of Legends Cadılar Meclisi etkinliği neler içeriyor?
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League of Legends Cadılar Meclisi etkinliği neler içeriyor?

League of Legends Cadılar Meclisi etkinliği neler içeriyor?
Playerbros - Haberler | Gamegar

League of Legends'ın yeni etkinliği "Cadılar Meclisi" yeni kostümler, görevler ve hediyeleri oyuncularla buluşturuyor. İşte detaylar!

Merakla beklenen etkinliği nihayet League of Legends'a geldi ve yeni kostümler, görevler ve hediyeler getirdi. Etkinliğin ana cazibesi, oyuncular tarafından oyun içi en iyilerden biri olarak kabul edilen Cadılar Meclisi kostümleri olacak. Bu etkinlikle birlikte altı kostüm yayınlandı ve Cadılar Meclisi Evelynn 1820 RP ile efsanevi kostüm oldu.

Etkinlik görevlerine erişmek için oyuncuların 1650 RP'ye mal olacak etkinlik geçişini satın almaları gerekecek. Bu, League of Legends içindeki diğer tüm etkinlikler için standart bir durum.

Ayrıca, etkinlik bileti hakkı olmayan oyuncular için, etkinlik mağazasından Coven 2021 jetonlarını kullanarak hediyeler satın almalarını sağlayacak görevler de var. Bunlara öncelikle şampiyon parçaları, hextech anahtarları ve çok daha fazlası.

Etkinlik 13 Eylül'de sona ererken, Coven 2021 jetonları 28 Eylül'e kadar kullanılabilir olacak.

CADILAR MECLİSİ ETKİNLİĞİ KOSTÜM GÖRSELLERİ

Cadılar Meclisi Ahri (1350 RP)

Cadılar Meclisi Ashe (1350 RP)

Cadılar Meclisi Cassiopeia (1350 RP)

Cadılar Meclisi Evelynn (1820 RP)

Cadılar Meclisi Malphite (1350 RP)

Cadılar Meclisi Warwick (1350 RP)

Cadılar Meclisi LeBlanc Prestij Serisi (100 Prestij Puanı)

Hextech Tristina (10 Cevher)

Kaynak: Playerbros

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