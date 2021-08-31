League of Legends 11.18 Yama Notları ve Şampiyon Değişiklikleri

Pentakill albümü ve kostümleri ile birlikte gelecek olan League of Legends 11.18 yaması pek çok şampiyona değişiklik getiriyor.

Pentakill albümü ve kostümleri ile birlikte gelecek olan 11.18 yaması pek çok şampiyona değişiklik getiriyor.

Takımlar şampiyonluk maçı için hazırlanırken Riot Worlds 2021 hazırlıklarına başlamış durumda. Bu hazırlık etkinlik planlamalarını içermesinin yanında espor sahnesi için gerekli şampiyon değişikliklerini de beraberinde getiriyor. Pentakill'i tekrar sahneye çıkaracak 11.18 yaması ayrıca pek çok yeni şampiyon pasiflerini bize tanıtıyor. 11.19 yaması ile Worlds için şampiyon değişikliklerinin tamamen raya oturması planlanırken gelin şimdilik elimizde olan 11.18 yamasına bakalım.

League of Legends 11.18 Denge Değişiklikleri

Şampiyon Güçlendirmeleri

Dr. Mundo

Q yeteneğinin orman canavarlarına verdiği hasar 300/350/400/450/500 >>> 350/425/500/575/650

R yeteneğinin efekti şu şekilde değişti: Dr. Mundo vücuduna kimyasal pompalayarak anlık olarak eksik canının yüzdelik bir bölümüne [%15/20/25] eşdeğer miktarda bonus can kazanır. Daha sonra 10 saniye boyunca azami canının belli bir bölümüne [%20/40/60] eşdeğer miktarda iyileşirken [%15/25/25] hareket hızı ve fazladan cana bağlı [%4/5.5/7] saldırı gücü kazanır.

Jinx

Q yeteneğinde Kılçık'ın mana bedeli 20 >>> 16/17/18/19/20

Kai'sa

E yeteneği bekleme süresi 16/15/14/13/12 >>> 16/14.5/13/11.5/10

Karma

Ana zırh 26 >>> 28

E yeteneğinin kalkan miktarı 80/125/170/215/260 >>> 90/135/180/225/270

Kog'maw

E yeteneğinin Yetenek Gücü oranı %50 >>> %70

Lillia

Can yenileme 7.5 >>> 3

Pasifin büyük orman canavarlarına karşı yenilediği can miktarı 18-94 >>> 27-104

Q yeteneği pasifinin hareket hızı süresi 5.5 saniye >>> 6.5 saniye

E yeteneğinin bekleme süresi 18 >>> 16

Miss Fortune

R yeteneğinde toplam Mermi Manyağı dalgası 12/14/16 >>> 12/15/18

Morgana

E yeteneği bekleme süresi 26/24/22/20/18 >>> 24/22/20/18/16

Twitch

R yeteneğinin bonus Saldırı Gücü 30/45/60 >>> 40/55/70

Urgot

Q yeteneğinin;

Bekleme süresi 12/11/10/9/8 >>> 10/9.5/9/8.5/8

Yeteneğin mana bedeli 80 >>> 70

Yone

W yeteneğinin çarptığı şampiyon başına verdiği kalkan %25 >>> %50

Yuumi

Pasifin bekleme süresi 18-6 >>> 14-6

Zoe

E yeteneğinin bekleme süresi 20/18.5/17/15.5/14 >>> 16/15/14/13/12

Şampiyon Zayıflatmaları

Aphelios

Ana saldırı gücü 57 >>> 55

Seviye başına gelen saldırı hızı 2.1 >>> 1.8

Ashe

W yeteneği bekleme süresi 14/11.5/9/6.5/4 >>> 18/14.5/11/7.5/4

Jayce

Ana saldırı gücü 54 >>> 52

Kalista

R yeteneğinin geriye savurma süresi 1.5/1.75/2 >>> 1/1.5/2

Renekton

W yeteneğinin güçlendirilmiş sersemletme süresi 1.5 saniye >>> 1 saniye

Talon

Q yeteneğinin hasarı 65/90/115/140/165 >>> 65/85/105/125/145

[Yeni] W yeteneği artık orman canavarlarına %150 hasar veriyor.

Varus

Ana saldırı gücü 61 >>> 59

Şampiyon Güncellemeleri

Fizz

Pasifin şampiyon otomatik saldırılarına karşı sağladığı hasar azaltma [4 + %1 YG] >>> [8 + %2 YG]

W yeteneğinin isabet halindeki bonus hasarı 10/15/20/25/30 >>> 20/25/30/35/40

R yeteneğinin;

Küçük Köpekbalığı hasarı [150/250/350 +%80 YG] >>> [150/225/300 +%70 YG]

Orta Köpekbalığı hasarı [225/325/425 +%100 YG] >>> [200/275/35 +%85 YG]

Büyük Köpekbalığı hasarı [300/400/500 +%120 YG] >>> [250/325/400 +%100 YG]

Qiyana

Can yenileme 9 >>> 7.5

Saldırı hızı 0.625 >>> 0.688

Q yeteneğinin;

Ana hasarı 60/85/110/135/160 >>> 80/110/140/170/200

Birinci vuruştan sonraki rakiplere karşı azaltılan hasar %75 fiziksel hasar >>> %50 fiziksel hasar

Orman yaratıklarına verilen hasar %100 >>> %125

E yeteneğinin ana hasarı 60/90/120/150/180 >>> 50/80/110/140/170

Rumble

[Kaldırıldı] Rumble'ın aşırı ısındığında kazandığı saldırı hızı kaldırıldı.

W yeteneğinin bekleme süresi 7/6.75/6.5/6.25/6 saniye >>> 6 saniye

Singed

[Yeni] R yeteneği artık şu efekte sahip: Bu efekt varken Singed'ın Zehirli İz'i 1 saniyeliğine %40 Ağır Yara uygular.

Soraka

[Yeni] R yeteneği iyileştirmeden önce Ağır Yara efektini kaldırır.

W yeteneği iyileştirme miktarı 100/135/170/205/240 >>> 100/130/160/190/220

Thresh

Ana hareket hızı 335 >>> 330

E yeteneğinin;

Ruh başına verdiği minimum hasar %100 >>> %150

Maksimum hasar [ruh başına %100 + %100/125/150/175/200 SG] >>> [ruh başına %150 + %80/110/140/170/200 SG]

Zed

[Yeni] Pasif artık orman canavarlarına %200 hasar veriyor.

Eşya Değişiklikleri

Vahşi Hydra - Tiamat

[Yeni] Biç pasifi yapılarda çalışmaz.

Umbra Mızrağı

Zırh deşme 12 >>> 10

Fiyat 2600 >>> 2400

Birleştirme fiyatı 800 >>> 600

Rün Değişiklikleri

Yırtıcı

Hareket hızı [1.5 saniye içinde %45'e kadar artış] >>> [1 saniye içinde %60'a kadar artış]

League of Legends 11.18 yaması Pentakill albümü ve kostümleriyle aynı gün, yani 9 Ekim Perşembe günü canlı sunucularda erişime açılacak.

Kaynak: SaveButonu