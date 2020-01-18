Le Monde: Zulüm altındaki Müslüman azınlıklara dünyanın 'ekonomik' sessizliği

18.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 18.01.2020 10:13

Fransa'nın dünyaca tanınan Le Monde gazetesi, hafta sonu baskısının editöryal yazısını Çin, Hindistan ve Myanmar'da "zulüm gören Müslüman azınlıklara karşı dünyanın tepkisizliğine" ayırdı.



Le Monde'un editöryel yazısı cuma günü "Bu ülkelerdeki Müslüman azınlıkların durumu göz önüne alındığında ne Batı'nın seçici öfkesi, ne de Arap ülkelerinin ilgisizliği haklı gösterilemez" ifadeleriyle yayımlandı. Euronews.com'da Görüntüle