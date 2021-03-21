LCS Sezon Ortası Turnuvası ilk turunda Team Liquid TSM'i mağlup etti
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LCS Sezon Ortası Turnuvası ilk turunda Team Liquid TSM'i mağlup etti

21.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:23
LCS Sezon Ortası Turnuvası ilk turunda Team Liquid TSM'i mağlup etti

İlk turun en heyecanlı serisinde galibiyet Team Liquid'in.

Team Liquid - TSM eşleşmesi gece oynandı. Seri çok yakın geçen bir seriydi. Kuzey Amerika bölgesindeki en iyi League of Legends takımlarından ikisi, benzersiz seçimleri ve ilk Sezon Ortası Turnuvası dışında olan rekabetlerini daha da derinleştiren bir seri ortaya koydu.

Birinci oyunda Liquid, oyunun başlarında hiç oyunda etki sahibi olamadı ve hem alameti hem de ilk üç ejderhadan ikisini kaybetti. PowerOfEvil'in takım savaşlarında birbiri ardına kusursuz Azir ultileri atmasına rağmen Liquid oyundan düşmedi.

Liquid, PoE'yi ters bir pozisyonda buldu ve TSM'i kötü bir savaşa zorladı sonrasında galibiyet almayı başardılar.

İkinci oyun, hem seçim yasaklama ekranında hem de oyunda bir dizi karşılıklı vuruşlar ile ilerledi. Birinci maçtaki galibiyetlerine rağmen Liquid, PowerOfEvil'in Azir'ini yasakladı ve Jensen'e Ahri alıp karşılığını Lucian'ı verdi.

Jensen, özellikle hepbuzun yardımı ile haritada varlığının gitgide daha da arttırdı ve Ahri ile bir dörtte dört aldı. Ancak, Liquid'i temiz ve hızlı bir ikinci maç galibiyetine götürmek için Santorin'in müthiş Nidalee performansı olmasaydı bu mümkün olamazdı.

Üçüncü maç, Jensen'in Sylas'ı PowerOfEvil'in Seraphine'ine karşı seçildi. Koridor odaklı olmaktan ziyade takım için bir karşı seçim alan Jensen, ultisi ile alabileceği ultiler büfesinden istediği gibi ultiler alıp kullanamadı ve TSM elenmeyi geciktirdi. Lost'un Tristana'sı ve Huni'nin Camille'si onları zafere taşıdı ve dördüncü oyun yumurtadan çıktı.

Liquid, dördüncü oyunun içinde önceki kaybettikleri oyunun tozunu attı ve haritanın üst tarafında bir kule altı girişi yaparak üç oyuncuyu kaybederek seriyi kapatma girişimlerine yeniden başladı. Ancak bu kötü kule altı girişime rağmen Huni, Gragas ile yinede kötü bir zaman geçirdi ve CS farklılıkları, kule dezavantajları derken 21. dakikada yaklaşık 8000 altınlık bir fark oluştu, Jensen ve takımı oyunun ortasında kontrolü iyice eline almıştı ve oyunu bu fark sayesinde kapatıp TSM'i eledi.

Sezon Ortası turnuvasının sonraki maçında ilk seribaşı Cloud9 ve Closer'lı 100 Thieves kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Playerbros

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