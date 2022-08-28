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Rusya "Vururuz" dedi, ABD ciddiye almadı! Dediklerini yapıp Ukrayna'daki hedefleri tek tek imha ettiler

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Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı işgal hız kesmeden devam ederken savaş daha çok ülkenin doğusunda yaşanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un "Vururuz" tehdidine rağmen Ukrayna'ya dev bir yardım paketi gönderen ABD, Moskova yönetimini epey kızdırdı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kullandığı ABD yapımı HIMARS'ların vurulduğu ve M777 Obüs mermileri içeren büyük bir mühimmat deposunun imha edildiği ifade edildi.

Binlerce hayata mal olan Ukrayna savaşı son sürat devam ediyor. Batı bir yandan Rusya'ya yaptırım uygularken bir yandan da Kiev'e silah yardımında bulunuyor.

SALDIRILARIN ÇOĞU ABD'NİN VERDİĞİ SİLAHLARLA YAPILIYOR

Silah yardımında aslan payı ABD'nin. Washington yönetimi savaşın başından bu yana ülkeye milyarlarca dolarlık silah gönderdi. Ukrayna'nın pek çok saldırısı bu silahlar ile gerçekleştiriliyor. Rusya ise yardımların önüne geçmek adına Batı'yı her fırsatta uyarıyor.

LAVROV "BATI'NIN VERDİĞİ SİLAHLARI VURACAĞIZ" DEMİŞTİ

Son uyarı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan gelmişti. Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı yaparak Rusya ile 'vekalet savaşına' girdiğini belirten Lavrov, Rusya'nın bu silahları hedef alacağını belirtmişti. Rus bakan 'Bu silahlar, Rusya'nın özel görev kapsamında hareket eden ordusu için meşru bir hedef olacak' ifadesi ile adeta gözdağı vermişti.

Lavrov'un 'Vururuz' tehdidini ciddiye almayan ABD, yardım gönderdi! Rusya dediğini yapıp hedefleri tek tek vurduDonetsk bölgesindeki Ukrayna askerleri çoklu roketatar sistemini savaşa hazır hale getiriyor.

RUSYA DEDİĞİNİ YAPIP HIMARS'LARI VURDU

Bu uyarılara rağmen ABD geçtiğimiz günlerde 3 milyar dolarlık yeni bir silah yardımı açıklarken Rusya'dan yanıt geldi. Al Jazeera'da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı ABD yapımı HIMARS'ların hedef alındığını duyurdu. Açıklamada Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde ABD yapımı HIMARS roket sistemleri ve M777 Obüs mermileri içeren büyük bir mühimmat deposunun imha edildiği bilgisine yer verildi.

MİG-29 UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Rus yetkililer ayrıca Donetsk bölgesinde bir MiG-29 uçağını düşürdüğünü ve Donetsk, Mykolaiv ve Herson bölgelerindeki altı füze ve topçu silah deposunun imha edildiğini duyurdu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (3)

Durmuş GÖKÇE:

ABD neden büyük ülke görüyorsunuz ukraynayı kışkırttı kenara çekildi en büyük rakibi 1 senedir savaşta ve ekonomik olarak zararda çin ile tyvan arasını açtı çin ekonomik zararda yunanistanı türkiye üzerinde kışkırtıyor dolar euro ortada türkiye zararda

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Arif Temel:

Abd neden ciddiye alsinki. Mayin essegi gibi ukraynayi one surdu. Nasil olsa vurilacak olan ukrayna.

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Şaban Gezgin:

Rusya iyi yapıyor ABD kalleş her tarafı silahlandirip savaş çıkartıyorlar ABD guveniyorsa meydan orada savaşın Rusya ilede görelim ikinci Vietnam ezimetini

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