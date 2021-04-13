Las Vegas, dekoratif çimlerin yasaklanmasını istiyor

ABD'nin Las Vegas kentinde yetkililer, kuraklıkla mücadele için çevre düzenlemesinde kullanılan, üzerinde kimsenin yürümediği dekoratif çimlerin yasaklanmasını talep etti.

ABD'nin Las Vegas kentinde yetkililer, kuraklıkla mücadele için çevre düzenlemesinde kullanılan, üzerinde kimsenin yürümediği dekoratif çimlerin yasaklanmasını talep etti.

New York Post'un haberine göre, Güney Nevada Sular İdaresi yönetim kurulu, dekoratif çimlerin yasaklanması için Nevada eyalet yasama meclisine dilekçe verdi.

Söz konusu çimlerin, kaktüs gibi kuraklığa dayanıklı peyzaj düzenlemesine göre 4 kat daha fazla su gerektirdiğini kaydeden yönetim kurulu, Las Vegas metropol bölgesinde caddeler, meydanlar, konutların ve iş yerlerinin park yerleri de dahil, üzerinde kimsenin yürümediği yaklaşık 21 kilometre karelik "işlevsiz çim" olduğu tahmininde bulundu.

Tamamen "kozmetik" olarak değerlendirilen yeşilliklerin ortadan kaldırılmasının bölgedeki su tüketimini yılda yaklaşık yüzde 15 azaltacağı ve bunun da her gün kişi başına yaklaşık 53 litre su tasarrufu sağlayacağı tahminini yürüten kurul, süs çimlerinin yasaklanmasının, geçen yıl 240 gün boyunca ölçülebilir miktarda yağış almayan Las Vegas'taki kuraklıkla mücadeleye yardımcı olacağını belirtti.

Yönetim kurulunda hizmet veren, Clark County bölgesi yetkililerinden Justin Jones, yaptığı açıklamada, "Bir kara yolu sisteminin ortasındaki çimlere ayak basan tek insan, çimleri kesen insandır." dedi.

Çöl bölgesindeki sınırlı su kaynağı nedeniyle otların süs olarak kullanılmasına tepki gösteren Jones, konut sahiplerine, teklif ettikleri mevzuatın bahçelerini hedef almayacağına dair güvence verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak