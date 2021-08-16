Laleli'de tarihi doku yayalaştırılıyor

İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarından olan Ordu Caddesi ile çevresindeki sokaklar, 16 Ağustos 2021Pazartesi gününden itibaren yayalaştırılıyor.

Bölge 10.00-21.00 saatleri arasında; resmi, lojistik ve turistik araçlar dışında trafiğe kapalı tutulacak. Yaya erişilebilirliğini ve kültürel ve turistik mekanları görünür kılacak çalışma, bölgedeki ticareti daha da geliştirecek, tarihi dokudaki hava ve gürültü kirliliğini azaltacak.

Zengin tarihi dokusu nedeniyle oldukça önemli bir çekim merkezi olan ve her gün milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Tarihi Yarımada, yeni bir yayalaştırma projesiyle nefes alacak. İstanbul Üniversitesi ile tarihi cami ve yapıların içerisinde bulunduğu Laleli bölgesi, yoğun bir yaya sirkülasyonuna da ev sahipliği yapıyor. Ticaretin gelişmesinin de etkisiyle, oldukça hareketli bir bölge konumunda olan alanda, yıllardır ciddi trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Semt sakinleri ile bölgedeki tarihi, kültürel ve turistik mekanları ziyaret etmek isteyen yerli-yabancı turistler, araç trafiği nedeniyle kesintisiz erişimden yoksun bulunuyor.

SEMT SAKİNLERİ VE ESNAF BİLGİLENDİRİLDİ

Bu gerçeklerden yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Kasım 2020 tarihinde oy birliğiyle aldığı "Ordu Caddesi ve Çevresi Yayalaştırma Projesi"ni, 16 Ağustos 2021 Pazartesi gününden itibaren uygulamaya koyuyor.

İBB ekipleri, geçtiğimiz aylarda Fatih Belediyesi, LASİAD (Laleli İşadamları Derneği) ile toplantılar yaparak görüşler aldı ve projenin aşamaları hakkında bilgiler verdi. Sonrasında bölge sokak sokak gezilerek esnaf ve vatandaşın görüşü alındı ve yayalaştırma çalışması hakkında bilgilendirmeler yapıldı, broşürler dağıtıldı.

Proje ile yaya erişilebilirliğinin artırılması, tarihi, kültürel ve turistik dokuya katkı sunulması, araç trafik sirkülasyonunun tarihi dokuya uygun olarak düzenlenmesi, hava ve gürültü kirliliğinin azaltılması, bölge esnafının ticari faaliyetlerinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

ÖNEMLİ TARİHİ, KÜLTÜREL VE TİCARİ ALANLAR YAYALAŞIYOR

UKOME kararı doğrultusunda; bölgede yayalaştırma kararı bulunan 59 adet cadde ve sokağa ilaveten 28 adet cadde ve sokak daha yayalaştırılacak. Tramvayın geçtiği Ordu Caddesi dahil toplam 16 adet cadde ve sokakta, kontrollü trafik sirkülasyonu sağlanacak.

Yayalaştırma projesi; Fatih ilçesinde Kemalpaşa-Mesihpaşa ve Mimar Kemalettin mahallelerinin tamamını kapsıyor. Atatürk Bulvarı, Şehzadebaşı - Hayriye Tüccarı - Türkali ve Tiyatro caddeleri içerisinde kalan alan yayalaştırılıyor.

Kontrollü trafik sirkülasyonunun sağlanacağı cadde ve sokaklar; resmi, turistik ve lojistik amaçlı araçlar ile ticari taksiler dışında 10.00-21.00 saatleri arasında taşıt (motorlu araç) trafiğine kapalı olacak. Kontrollü trafik sirkülasyonu olan cadde ve sokaklar dışındaki yayalaştırılmış cadde ve sokaklarda; iş yeri işletmecileri yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini sadece gece 21.00'den sabah 10.00'a kadar gerçekleştirebilecek.

Trafik akışını kontrol etmek için semtte 49 noktada mevcut bulunan 199 adet hidrolik bariyer ek olarak, 22 noktada 41 yeni hidrolik bariyer daha yapıldı. Bölgedeki yaya ve trafik akışı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İBB ve Fatih Belediyesi zabıtası tarafından denetlenecek.

TRAFİK AKIŞ GÜZERGAHI YENİLENDİ

Çalışmalar kapsamında trafik düzenlemesi de yenilendi. Gençlik Caddesi - Şehzadebaşı Caddesi kesişiminde, Gençlik Caddesi çıkışında sağa dönüş için geometrik düzenleme yapıldı. Vezneciler kavşağı sola dönüşe uygun hale getirildi. Gençtürk Caddesi ve Fethibey Caddelerinin Ordu Caddesi kesişiminde araç geçişine yönelik fiziki ve sinyalizasyon düzenlemesi uygulandı.

Yayalaştırma sonrasında hayata geçecek olan alanın bütününe yönelik kentsel tasarım projesi de hazırlayan İBB, Hayriye Tüccarı Caddesi'ni yeniden düzenleyecek. Bölgedeyer alan 3 adet taksi durağı, alan dışına yeni yerlerine taşınacak. Alan içerisindeki İSPARK otoparkları kaldırılacak. İETT otobüsleri ise, Ordu Caddesi'ne girmeyecek. Beyazıt yönündeki seferlerini trafik kapalı olduğundan Aksaray durağından itibaren ring olarak yapacak.

Kaynak: Bültenler