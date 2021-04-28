Lale Aytaman kimdir? Lale Aytaman kaç yaşında?
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Lale Aytaman kimdir? Lale Aytaman kaç yaşında?

Lale Aytaman kimdir? Lale Aytaman kaç yaşında?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Türkiye'nin ilk kadın valisi olarak tanıdığımız Lale Aytaman, Muğla'da kadının el emeğinin değerlendirilmesi ve tütüne alternatif projeler geliştirilmesi kapsamında oluşturduğu MELSA'yı kurmuştu. Hayatı ve kariyeri merak edilen vali Aytaman hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Lale Aytaman kimdir? Lale Aytaman kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye'nin ilk kadın valisi olarak tanıdığımız Lale Aytaman, Muğla'da kadının el emeğinin değerlendirilmesi ve tütüne alternatif projeler geliştirilmesi kapsamında oluşturduğu MELSA'yı kurmuştu. Hayatı ve kariyeri merak edilen vali Aytaman hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Lale Aytaman kimdir? Lale Aytaman kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

LALE AYTAMAN KİMDİR?

Lale Aytaman 1944 yılında İstanbul'da doğan 1991-1995 Muğla valisi ve Türkiye'nin ilk kadın valisidir.

Eğitimi Hakkında

Lale Aytaman, İstanbul Avusturya Kız Lisesi'inden mezun olduktan sonra 1962 Phoenix, Arizona'da AFS öğrenci değişimi programına katılmıştır. İstanbul Üniversitesi Alman dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş ve Hamburg'da Alman Dili ve Edebiyatı doktorası yapmıştır.

Ankara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak Almanca dersler vermiştir. 6 Temmuz 1991 tarihinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Muğla valiliği görevine getirilmiş ve bu görevi 1995 yılına kadar sürdürmüştür. 1994-1995 yıllarında Muğla Valisi olarak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Planlamalar Kongresi Türk Milli Heyeti Başkanlığı yapmış, "Avrupa Planlamaları Çalışma Grubu" başkan yardımcısı olmuştur. Muğla İlinde kadının el emeğinin değerlendirilmesi ve tütüne alternatif projeler geliştirilmesi kapsamında, geleneksel dokumacılığın korunması için Yeşilyurt Modelini oluşturmuş ve "MELSA"yı kurmuştur (Muğla El Sanatları). Muğla Üniversitesi'nin kurulması, çevreye yönelik faaliyetleri ile öne çıkmıştır.

1995 yılında ANAP'tan Muğla milletvekili seçilmiştir. TBMM Kadının Statüsünü Araştırma Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. TBMM ANAP Grup Yönetim Kurulu üyeliği ve ANAP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmiştir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği Milli Heyet Üyeliği yapmıştır. AKPM'de bir Komisyon Başkanlığına seçilen ilk Türk Milletvekili olarak "Çevre, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komisyonu" Başkanlığı yapmıştır. Halen AKPM onur üyesidir.

Aile Hayatı

1975-1980 yılları arasında Kocaeli senatörlüğü yapan Dr. Abdullah Köseoğlu, babası; eski başbakanlardan Nihat Erim, dayısıdır. Emekli Büyükelçi Reha Aytaman ile evlidir. Osman Aytaman (End. Müh) adlı bir oğlu vardır.

Valilik döneminde yaşadığı anıları, Turkuvaz Kitap'tan çıkan İğneli Koltukta Dört Buçuk Yıl adlı kitapta toplamıştır.

LALE AYTAMAN KAÇ YAŞINDA?

Lale Aytaman, 1944 doğumlu olup 77 yaşındadır.

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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