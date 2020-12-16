Lahmacun tarifinin en fazla arananlar listesine girmesi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı
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Lahmacun tarifinin en fazla arananlar listesine girmesi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı

16.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:51
Lahmacun tarifinin en fazla arananlar listesine girmesi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı

ŞANLIURFA mutfağının tescilli lezzetlerinden lahmacunun, 2020 yılında Google'da global aramalarda en çok aranan tarifler sıralamasında 5'inci, Türkiye'de ise 7'nci olması kentte sevinçle karşılandı.

ŞANLIURFA mutfağının tescilli lezzetlerinden lahmacunun, 2020 yılında Google'da global aramalarda en çok aranan tarifler sıralamasında 5'inci, Türkiye'de ise 7'nci olması kentte sevinçle karşılandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescili yapılan Şanlıurfa'nın lezzetlerinden 'Lahmacun' dünyada tarifi en fazla aranan 5'nci, Türkiye'de ise 7'nci ürün oldu. Haberin büyük bir sevinçle karşılandığı Şanlıurfa'da lokantacılar, özellikle pandemi döneminde en çok tüketilen ve siparişi verilen yiyecekler arasında lahmacunun bulunduğunu belirtti. Mahalle aralarındaki taş fırınlardan tutun da lüks restoranlara kadar şehrin, en çok pişirilen yiyeceğinin lahmacun olduğunu hatırlatan lokantacı Necip Özbek, "İlgi bizi mutlu etti. Lahmacun bütün Türkiye'de bilinen ve pişirilen bir lezzet. Ancak kentimizde kullanılan malzemelerden dolayı tadı çok daha güzeldir. Biz lahmacunu isot, salça, kuzu ile dana kıymasından yapıyoruz, ayranla servis ediyoruz. Görüntüsü göze, tadı mideye hitap ediyor" dedi

HERKESE EN GÜZEL LAHMACUN TARİFİ VERİYORUZ

Google'da tarifi aranan ürünler arasında lahmacunun olmasına şaşırmadığını kaydeden lokantacı Necdet Yıldırım ise, "Koronavirüs salgınında da ilgi azalmadı. Aksine evlerinden dışarıya çıkamayan veya lokantaların kapalı olmasından dolayı herkes kendi lahmacununu yaptı. Biz isteyenlere en güzel lahmacun tariflerini verdik. Lahmacunumuzun lezzeti tüm dünyada bilinmektedir" diye konuştu.


Lahmacun tarifinin en fazla arananlar listesine girmesi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı
Lahmacun tarifinin en fazla arananlar listesine girmesi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı
Lahmacun tarifinin en fazla arananlar listesine girmesi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı
Lahmacun tarifinin en fazla arananlar listesine girmesi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı
Lahmacun tarifinin en fazla arananlar listesine girmesi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı
Lahmacun tarifinin en fazla arananlar listesine girmesi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı
Lahmacun tarifinin en fazla arananlar listesine girmesi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı
Lahmacun tarifinin en fazla arananlar listesine girmesi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı
Lahmacun tarifinin en fazla arananlar listesine girmesi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı
Lahmacun tarifinin en fazla arananlar listesine girmesi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı
Lahmacun tarifinin en fazla arananlar listesine girmesi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı
Lahmacun tarifinin en fazla arananlar listesine girmesi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı
Lahmacun tarifinin en fazla arananlar listesine girmesi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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