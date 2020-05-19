Ladik Belediye Başkanı Özel'den 19 Mayıs mesajı Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özel mesajında, tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanının yaşandığını belirtti.

"Milli Mücadele'nin başlangıcı olan bu anlamlı günde Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi Anadolu'da dalga dalga yayılarak Türk Milleti'nin istikbali ve istiklali uğruna neleri yapabileceğini tüm dünyaya gösterip, millet iradesine dayanan tam bağımsız devlet kurma yolunda atılan ilk adım olmuştur." ifadesinde bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü gençlere armağan ederek Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet etmiştir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, mukaddes vatan toprağının kurtuluşu yolunda gerçekleştirilen mücadelenin kıvılcımının çakıldığı bu anlamlı günün yıl dönümünde, kutsal vatan topraklarımızı düşman işgalinden kurtararak bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ederken, aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA