La Liga'dan Kapadokya görüntülü EL Clasico tanıtımı

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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico (Klasik) maçı öncesi Kapadokya'dan görüntüler içeren bir video yayımlandı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico (Klasik) maçı öncesi Kapadokya'dan görüntüler içeren bir video yayımlandı.

La Liga'nın internet sitesinde, 10 Nisan Cumartesi günü yapılacak Real Madrid-Barcelona maçı öncesi dünyanın dört bir yanında izlenen El Clasico hakkında bir tanıtım videosu paylaşıldı.

Tanıtım görüntülerinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu üzerinde, tarihi Peribacaları manzarası eşliğinde, Real Madrid ve Barcelona bayrakları dalgalandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / LA LİGA