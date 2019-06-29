L'Oréal Türkiye Gönüllüleri, Cerebral Palsy'li Çocuklar için çalıştı

Gönüllü L'Oréal Türkiye Çalışanları, kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Citizen Day"de, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye için bir tam gün çalıştı.

Çocuklukla en sık rastlanan fiziksel engellilik durumu olan Cerebral Palsy; doğum öncesi, sırası veya sonrasında beynin, herhangi bir komplikasyon nedeniyle hasar görmesi sonucu oluşuyor. Türkiye'de her yıl 6000 bebek, Cerebral Palsy'li olarak dünyaya geliyor ancak erken müdahale ve hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla olumlu gelişmeler sağlanabiliyor. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye, dezavantajlı durumları nedeniyle doğru teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerine ulaşmakta güçlük çeken çocuklara hizmet vermek için çalışıyor.

Gönüllü L'Oréal Türkiye Çalışanları, her yıl bir günlerini, çalışan gönüllülüğü ile hayata geçirilen bir sosyal sorumluluk projesine ayırıyor ve bu özel gün, "Citizen Day" olarak adlandırılıyor. L'Oréal Türkiye Çalışanları Citizen Day için bu yıl; Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın Ataşehir'deki merkezinde, Cerebral Palsy'li çocukların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, dezavantajlı çocuklara ve ailelerine destek olmak için bir araya geldi.

300 gönüllü L'Oréal Türkiye çalışanı; Vakıf bahçesini çevreleyen kaldırım taşlarını boyadı,, bahçedeki çocuk parkını ve ahşap çardakları vernikledi, Vakıf yararına satışa sunulacak bileklikleri el emeğiyle üretti ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın Türkiye temsilcisi olduğu global sosyal sorumluluk projesi "Steptember" için sporcu kitlerini hazırladı. Gönüllüler günün anısı olarak Vakıf bahçesinde "L'Oréal Türkiye" hatıra ağacını da süsleyerek güne renk kattı. Vakfın ihtiyaçlarını gönüllülük esasıyla ve 1 tam günlük çalışmayla karşılayan Gönüllü L'Oréal Türkiye Çalışanları, "Herkes için Güzellik" misyonlarını, bu yıl tüm dünyada 10. yılını kutlayan Citizen Day ile bu kez de Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı için ortaya koydu.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, konu hakkında düşüncelerini; "Vakfımıza katkılardan dolayı L'Oréal Türkiye Çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Birlikte harika bir gün geçirdik. Kaynak ayırmakta zorlandığımız birçok iş L'Oréal Türkiye Çalışanları tarafından tamamlandı. Böylece Cerebral Palsy'li çocuklarımıza vereceğimiz destek arttı. Bunun bizler, Vakfımızın çocukları ve aileleri için anlamı büyük. L'Oréal Türkiye Çalışanları'nı Vakfımızda ağırlamaktan çok mutlu olduk ve onları çok güzel anılarla uğurladık. Daha çok sayıda çocuğumuza destek olabilmemiz için bu tür gönüllülük çalışmalarının daha da artmasını diliyoruz" şeklinde ifade etti.

Citizen Day'de L'Oreal Türkiye Gönüllüleri ile birlikte çalışan L'Oreal Türkiye Genel Müdürü Laurent Duffier ise şunları söyledi: L'Oréal Türkiye olarak "Herkes için Güzellik" misyonumuzu iş yapış şeklimizin kalbinde konumlandırıyoruz. Bizim için Citizen Day, sadece sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda güzellikleri paylaşma ve arttırma şeklimiz. Bu nedenle global olarak her yıl, yılın 1 gününü sosyal ve çevresel fayda sağlamak için ayırıyoruz. L'Oréal Türkiye olarak ise bu yıl, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın konuğu olduk ve Çalışanlarımızın gönüllü çalışmalarıyla Vakfın öncelikli ihtiyaçlarını karşıladık. Dezavantajlı çocuklara ve ailelerine destek olabilmek ve bunu birlikte yapabilmek her birimiz için çok anlamlıydı, çünkü biz güzelliğin hayatları değiştirme gücüne inanıyoruz. Daha nice güzellikleri paylaşmayı diliyorum."

Dünya Çapında Dayanışma Zinciri ve Citizen Day

2010'da ilk kez düzenlenen ve bu yıl tüm dünyada 10. yıl dönümünü kutlayan "Citizen Day" global platformda yaklaşık 65 ülkede hayata geçiriliyor. Tüm dünyada Gönüllü L'Oréal Çalışanları, yüzlerce sivil toplum kuruluşuna ve bu kuruluşların hizmetlerinden yararlanan onbinlerce insana destek veriyor. L'Oréal Türkiye Çalışanları da 2010 yılından itibaren, ihtiyaç duyan kurum ve kişiler için atölye çalışmaları, yaşlıları ya da dezavantajlı kişileri ağırlayan merkezleri yenileme faaliyetleri, çevre temizliği vb. gibi farklı alanlarla, pek çok proje hayata geçirerek sosyal sorumluluk anlamında farkındalık yaratmak için çalışıyor, birçok STK ile iş birliği yaparak projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

Kaynak: Bültenler