KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? KYK yurt başvuru şartları nedir, kimler öncelikli? 2021 2022 KYK yurt başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor 2021 2022? KYK başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuru şartları nedir? İşte, KYK yurt başvuru tarihleri...

KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? sorusunun yanıtı eğitim dönemine başlayacak öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvuruları için geri sayım başladı. Üniversite tercihlerinin açıklanmasının ardından devlet yurtlarına başvurular başlayacak. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? 2021 KYK yurt başvurusu nereden, nasıl yapılır?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

KYK yurt başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK burs ve yurt başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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