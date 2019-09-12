KYK 3. yedek yurt sonuçları belli oldu! KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgula

12.09.2019 09:49

Üniversite öğrencileri tarafından merakla beklenen KYK 3. yedek yurt yerleştirme sonuçları belli oldu. İlk yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için ilk başta üç dönem üzerinden yedek yerleştirmeler yapılacak. Yurt yerleştirme sonuçları, e-devletten ve kimlik bilgileri ile aşağıdaki bağlantıdan sorgulanabiliyor. Peki, diğer yedek yerleştirme tarihleri ne zaman?

E-DEVLET'TEN KYK YURT YERLEŞTİRME SORGULAMA

KİMLİK BİLGİLERİ İLE KYK YURT YERLEŞTİRME SORGULAMA

YEDEK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

İlk üç yedek yerleştirme tarihleri de açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

KAYITLAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK!

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden "Yurt Taahhütname Onayı" yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 3 Eylül saat 22.45'e kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet'e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden yurt taahhütname onayı yapabilecekler.



