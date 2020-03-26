'Kuzularıma yem istiyorum' çağrısından sonra görevliler 'Torunları' sanıp evine yardım kolisi...
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Kılıçarslan, Afyon

'Kuzularıma yem istiyorum' çağrısından sonra görevliler 'Torunları' sanıp evine yardım kolisi...

'Kuzularıma yem istiyorum' çağrısından sonra görevliler 'Torunları' sanıp evine yardım kolisi getirdiler 72 yaşındaki Emine Kılıçarslan evinde birlikte yaşadığı kuzuları için 112 Acil Servisten yardım istedi 'Benden daha çok ihtiyacı olanlar var, haram olur' diye gıda kolisini kabul...

26.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:33
'Kuzularıma yem istiyorum' çağrısından sonra görevliler 'Torunları' sanıp evine yardım kolisi...

'Kuzularıma yem istiyorum' çağrısından sonra görevliler 'Torunları' sanıp evine yardım kolisi getirdiler

72 yaşındaki Emine Kılıçarslan evinde birlikte yaşadığı kuzuları için 112 Acil Servisten yardım istedi

'Benden daha çok ihtiyacı olanlar var, haram olur' diye gıda kolisini kabul etmedi, kuzuları için istediği yem getirildi

Yaşanan bu olay, hem yürekleri ısıttı hem de 'Vefa Destek Grubu' ekiplerini gülümsetti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi 72 yaşındaki Emine Kılıçarslan'ın, evinde beslediği 2 kuzusu için 112 ekiplerine yaptığı yardım çağrısı sonrası yaşananlar hem gülümsetti hem de yürekleri ısıttı.

İçişler Bakanlığı'nın Korona virüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların talep ve ihtiyaçları 'Vefa Destek Grubu' ekipleri ve gönüllüler tarafından karşılanıyor. Bu çerçevede, yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da tedbirlerin başladığı ilk günden itibaren tüm talepleri karşılayan ekipler, bir yardım çağrısı sonrası yürek ısıtan bir olay yaşadı.

Kuzu yemi yerine gıda kolisi götürdüler

Afyonkarahisar Merkez Mecidiye Mahallesi'nde iki kuzusuyla birlikte yaşayan 72 yaşındaki Emine Kılıçarslan, Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre evinden çıkamadı. Bu sırada kuzularının yemi biten ve İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağına uyarak evde kalan Kılıçarslan, kuzuları için 112'den destek istedi. Kılıçarslan'ın yardım talep ettiği kuzuları 'torunları' zanneden 112 çağrı ekiplerinin yönlendirdiği, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Türk Kızılay gönüllüleri yaşlı kadının evine gıda kolisi götürdü.

Gıda yardımını kabul etmedi

Kılıçarslan, bir süre sonra evine gelen gönüllü ekipleri elinde gıda kolisiyle görünce şaşırarak, aslında evinde yaşadığı kuzuları için yem istediğini söyledi ve maddi durumu kötü olmasına rağmen yapılan yardımı kabul etmedi. Bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan gönüllüler, gıda kolisini bırakarak evden ayrıldı ve bir süre sonra temin ettikleri yemi yaşlı kadına teslim etti. Yaşanan bu olay, hem yürekleri ısıttı hem de gülümsetti.

Kuzularıma yem getirdiler

Emine Kılıçarslan yaptığı açıklamada, kuzuları için yem istediğini fakat ekiplerin gıda kolisini getirdiğini söyledi. Gıda kolisini almak istemediğini ifade eden Kılıçarslan şöyle devam etti:

"Çağrı merkezini aradım. Neye ihtiyacın var? dediler. Ben 'kuzularıma yem istiyorum' dedim. Yiyecek ihtiyacın var mı? diye sordular. Ben 4 aydır evde değilim az çok var dedim. Tamam dediler. Aylığım var ama ben gidemedim aylık almaya. Ben kuzularıma yem istiyorum deyince onlar da torunlarım olduğunu düşünüp bana gıda kolisi getirmişler. Ben almak istemedim koliyi. Kuzularımın yemi olmadığını söyledim. Onlar da koliyi bırakıp, kuzulara bakıp gittiler. Daha sonra yem alıp getirdiler, Allah razı olsun."

Yaz geldiği zaman bahçeye indireceğim

Evden çıkmaktan korktuğunu belirten Kılıçarslan: "Ben gıda kolisini almak istemedim, çünkü benden daha çok ihtiyacı olanlar vardır. Haram olur diye düşündüm. Allah razı olsun verdiler gittiler. Korona var diyorlar 72 yaşındayım ben evden çıkmıyorum ölürüm diye korkuyorum. Ekmeğim falan var aldırdım. Şuan bir ihtiyacım yok. 15 gündür kuzularımla yaşıyorum. Kuzular duracak artık büyüteceğim. Şuan geceleri üşüyorlar yaz geldiği zaman bahçeye indireceğim" dedi.

Anadolu insanın güzelliği

Türk Kızılayı Afyon Şube Başkanı Fatih Okyar ise Afyonkarahisar'da güzel bir olay yaşandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Anadolu insanımızın güzelliğini anlatan bir olay yaşadık. Teyzemi dün 112 çağrı merkezimizi aramış. Kuzularına yem istemiş. Bizim gönüllü arkadaşlarımız da bunu yanlış anlamışlar gıda paketi talep ettiğini düşünmüşler. Arkadaşlarımız eve geldiğinde evdeki ortamı görüyorlar. Teyzemiz gerçekten ihtiyaç sahibi bir aile. Anadolu insanın güzelliği işte burada teyzemiz Kızılay'ın yardımlarını kabul etmiyor. Benden daha fazla ihtiyaç sahibi insanlar olabilir diyerek bunu geri çeviriyor. Sadece yem istediğini söylüyor. Daha sonra yine valiliğimizce oluşturulan birimler çerçevesinde yem ihtiyacı da karşılandı. Bizim böyle güzel insanlarımız olduğu sürece hem millet hem devlet olarak sırtımız yere gelmez. Allah teyzemiz gibi insanların sayısını artırır inşallah."

Torun yerine kuzuları görünce şok oldum

Emine Kılıçarslan'ın evine gıda paketini götüren ekibin arasında yer alan AFAD Gönüllüsü Kıymet Yıldız da, evinden çıkamayan yaşlılar için gönüllü olarak çalışmaya başladığını kaydetti. Kendilerine gelen bilgi doğrultusunda Emine Kılıçarslan'ın evine gıda paketi götürdüklerini dile getiren Yıldız şöyle devam etti:

"Teyzemiz gıda yardımı istemiş. Biz koliyi aldık geldik, teyze kapıyı açtı. Teyze koliyi görünce şaşırdı zaten ben gıda yardımı istemedim. Kuzularım aç dedi. Koli benim elimde kaldı. Sonra işte kuzular deyince ben sandım ki torunları var herhalde. Yukarı çıktık ben torun bekliyorum kuzuları görünce şoka girdim. Olayın güzel olan tarafı şu: Teyze; "Ben kuzular için 3 kilo yem istedim. Beni anlayamamışlar koli gelmiş. Daha çok ihtiyacı olan insanlar var ben bunu istemiyorum, günah olur" dedi. Biz ikna ederek bıraktık. Biz evden çıkarken bile arkamızdan bağırıyordu "Günah olur başkasına götürün" diye. Anadolu insanın güzelliği buydu. Daha sonra AFAD gönüllüsü arkadaşımız eve kuzu yemi getirip bıraktı."

Öte yandan Yıldız, güzelliklerin artması ve daha fazla insan sayısına ulaşılması için herkesi AFAD'da gönüllü olmaya davet etti.

'Kuzularıma yem istiyorum' çağrısından sonra görevliler 'Torunları' sanıp evine yardım kolisi...

Kaynak: İHA

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'Kuzularıma yem istiyorum' çağrısından sonra görevliler 'Torunları' sanıp evine yardım kolisi...

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