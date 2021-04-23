KUZUGÖBEĞİ MANTARIYLA EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KUZUGÖBEĞİ MANTARIYLA EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde orman köylüsü, baharın gelmesiyle kesimi yapılmış orman sahalarında yetişen kuzugöbeği mantarını toplayıp, ekonomisine katkı sağlıyor.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde orman köylüsü, baharın gelmesiyle kesimi yapılmış orman sahalarında yetişen kuzugöbeği mantarını toplayıp, ekonomisine katkı sağlıyor. Dönemine göre kuzugöbeğinin kilosu 150- 350 liradan alıcı buluyor.

Gazipaşa'da, orman köylüsünün sezonluk geçim kaynaklarından mantar türü olan kuzugöbeği, deniz seviyesinden 200 metre yükseklikteki ormanlık alanlarda başlayıp, mart ve haziran döneminde kesimi yapılmış orman sahalarında 1600 metreye kadar bölümlerde doğal olarak yetişiyor. Yeniköy, Sugözü, Çığlık, Çile, Doğanca ve Gökçesaray mahallelerinde orman köylüleri, kuzugöbeği mantarını toplayıp, bütçelerine katkı sağlıyor. Kuzugöbeği, doğada ilk görüldüğü zaman kilosu 350 liradan alıcı bulurken, orman sahalarında çoğalmasıyla kilo fiyatı 150 liraya kadar geriliyor. Kuzugöbeği, kurutulmuş olarak da tüketiliyor. Kurutulmuş kuzugöbeğinin kilosu ise 1500 liradan satılıyor. Toplanması ve tüccarlarca satın alınması Orman İşletme Müdürlüğü'nden izne tabi olan ürün, Gazipaşa'da sezonluk olarak orman köylüsünün geçim kaynakları arasında yer alıyor.

'BÜTÇEME DESTEK OLUYOR'

Gazipaşa'ya bağlı Aydın Mahallesi'nde yaşayan ve yaş sebze- meyve üretimi yaparak geçimini sağlayan Cengiz Uğur, Kuzugöbeği mantarı toplamaya geldim. Bahar ayının gelmesiyle seyreltilmiş ormanlık alanlarda kendiliğinden çıkan kuzugöbeği mantarı orman köylüsünün sezonluk geçim kaynağı olarak topluyorlar. Kilosu mart ayı başlarında 350 liradan alıcı bulurken, bugünlerde 150 liraya kadar satılıyor. Yine de iyi bir geçim kaynağı olarak toplayanların hanesine katkı sağlıyor. Ben de günlük 2-3 kilo kadar topluyorum. Benim bütçeme destek sağlıyor dedi.

Avokado üretimi ve satımı yapan arkadaşlarıyla kuzugöbeği toplamak için ormanlık alan gelen Kemal Özarslan da kesimi yapılmış ormanlık alanlarda daha fazla olan kuzugöbeğinin faydasının saymakla bitmeyeceğini anlattı. Özarslan, topladığı kuzugöbeği fazla olursa sattığını, az olduğunda ise evde pişirip, yediğini söyledi.

KUZUGÖBEĞİ MANTARIYLA EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR
KUZUGÖBEĞİ MANTARIYLA EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR
KUZUGÖBEĞİ MANTARIYLA EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR
KUZUGÖBEĞİ MANTARIYLA EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR
KUZUGÖBEĞİ MANTARIYLA EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR
KUZUGÖBEĞİ MANTARIYLA EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR
KUZUGÖBEĞİ MANTARIYLA EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR
KUZUGÖBEĞİ MANTARIYLA EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından gündeme getirilen iddialara ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından gündeme getirilen iddialara ilişkin açıklama Açıklaması
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma
ABD'nin davetiyle 40 ülke liderinin katılacağı İklim Zirvesi başlıyor! Erdoğan'ın konuşacağı oturumu Biden açacak
ABD'nin davetiyle 40 ülke liderinin katılacağı İklim Zirvesi başlıyor! Erdoğan'ın konuşacağı oturumu Biden açacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vedat Bilgin Nikos Dendias Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Toprak Sergen Seren Serengil
Spor Arda Turan Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KUZUGÖBEĞİ MANTARIYLA EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:13:50. #1.15#

title