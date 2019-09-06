Kuzgun yeni sezon fragmanı yayımlandı! Kuzgun ne zaman başlıyor?

06.09.2019 10:01

Barış Arduç ile Burcu Biricik'in başrollerde yer aldığı Kuzgun dizisinin yeni sezonu sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Derviş'in hazırladığı planlar nedeniyle Kuzgun ile Dila birbirlerinden kopabilecekler mi? Kuzgun 16. sezon finalinde neler oldu? İşte detaylar…

KUZGUN SON BÖLÜM VE FRAGMAN İZLE...

17. BÖLÜM FRAGMANI

Ekrana gelen ilk sahnede; Dila, Kuzgun'a ''Kurtardın beni, yanındayım, güvendeyim, Artık ölsem de fark etmez, bizi hiç kimse ayıramaz.'' ifadelerini kullanırken, bir anda ''bunları duymak istiyorsun değil mi?'' diyerek her şeyi değiştirir. Kuzgun, ne olduğunu anlamayan bakışlarla Dila'ya bakarak, kendisinden başkasını sevemeyeceğini söyler. Ancak Dila'nın tepkisi hiç de Kuzgun'un beklediği cinsten değildir.

16. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzgun, Ferman'ın evinden aldığı bir delille Derviş'e gelerek ondan bu delille ilgili araştırma yaptırmasını ister. Çıkacak sonuç, Yusuf'un hayatta olup olmadığını belirleyecektir. Meryem, Derviş'in gerçekte kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Meryem artık mutlak bir ölümle yüz yüzedir.

Kuzgun ile Ali arasındaki düşmanlık daha da derinleşecek, Ali, Kartal'ı da ateşe atacak bir hamlede bulunarak Kuzgun ile aralarında şiddetli bir hesaplaşma yaşanmasına yol açacaktır. Kuzgun'un Dila'ya hala zaafı olduğunu gören Derviş ise bu durumdan rahatsızdır. Kuzgun'a tarafını belli etmesi, Dila'dan uzaklaşması için büyük bir oyun planlar. Bu oyunun bir kolu Dila, öteki kolu Ali olacaktır. Dila, kendisinden istenen şeyle ilgili çok önemli bir kararın eşiğine gelir. Bu karar, Dila'yı göz göre göre çukura çeker.

Hem iki düşman hem de birbirlerinin aşkıyla yanıp tutuşan iki aşık olan Kuzgun ve Dila için düzenlene bu oyun hayatlarını baştan sona değiştirecektir. Kimin daha fazla bedel ödeyeceği belli olmayan oyunda iki tarafta derin yaralar alacaktır.

KUZGUN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV'de yayımlanan Barış Arduç ile Burcu Biricik'in başrollerde bulunduğu başarılı yapım Kuzgun, 16. Sezon finali ile ekranlara ara vermişti. Eylül ayı ile birlikte Kuzgun 17. Yeni sezon ise 18 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de izleyicilerle olacak.