Kuzgun final yaptı! Kuzgun 21. bölüm izle Kuzgun final bölümü izle

17.10.2019 08:51

Kuzgun dizisi 16 Ekim akşamı yayınlanan son bölümü ile final yaptı. Ekranlara veda eden Kuzgun'un 21. Bölümü nefes kesti. Dila, hayatının en önemli yol ayrımına gelir! Devamında yaşananları Kuzgun 21. bölüm izle ile öğrenebilirsiniz. Kuzgun final bölümü izle

KUZGUN 21. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

KUZGUN 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dila, hayatının en önemli yol ayrımına gelir!

Kuzgun ve Ferman arasındaki mücadelenin tam ortasında kalan Dila'nın kafasındaki soru işaretleri artmıştır. Kuzgun, Behram'ın ortaklarını yok etmek üzere harekete geçer. Artık bu savaşın sonunda sadece tek bir kazanan olacaktır. Kuzgun'un harekete geçtiğini bilen Ferman ise Kuzgun'u tamamen yok etmek için elindeki tüm kozları ortaya koyar. Kuzgun'dan aşkının karşılığını göremeyen Güneş ise kontrolünü tamamen kaybeder. Dila, Ferman'a dair şüphelerinin izini sürerken, adımlarını dikkatle atmak zorundadır. Ferman'la düğün hazırlıkları sürerken, Dila Kuzgun'u kalbinden asla atamayacağının farkındadır. İkisi arasında geçmişe ve bugüne dair sarsıcı bir yüzleşme yaşanır. Dila, Ferman'la evlenmesine birkaç gün kala hayatının en önemli yol ayrımına gelir. Öte yandan Kumru ve Cihan ise şüpheleri üstüne çeken Fırat'ın peşine düşer. Kuzgun ile Ferman'ın arasındaki ölümüne savaş son dönemeçtedir. Kuzgun ve Ferman arasındaki nefesleri kesecek büyük yüzleşme herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir. Dila ile Kuzgun'un imkansız aşkı ise son sınavını verecektir.

KUZGUN DİZİSİNDE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kuzgun: Barış Arduç

Dila: Burcu Biricik

Ferman: Onur Saylak

Meryem: Hatice Aslan

Güneş: Nilperi Şahinkaya

Kumru:Ahsen Eroğlu

Kartal: Caner Şahin

Ali: Aytek Şayan

Cihan: Ferit Kaya

Şermin: İpek Erdem

Seda: Derya Beşerler