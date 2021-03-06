Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm izle, fragman

Ekranların sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı ve detayları!

Diziseverlerin yakından takip ettiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizi yeni bölümleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Heyecanla yeni bölümün yayınlanmasını bekleyen izleyiciler Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak merak ediyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı izleme linki!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayın tarihi: Cumartesi - 20.00'de SHOWTV'de.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nahide ve Sefer'in dağılmış hallerinin dikkat çektiği tanıtımda gençler, Rus mafyasının elinde zor anlar yaşıyor. Kuzey, kaçırılan gençlerin yardımına koşarken, Yıldız da olayların içine dahil oluyor. Kocasının kaçırıldığını öğrenen Yıldız, Kuzey'i kurtarmak için harekete geçerken, heyecan giderek yükseliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 53. Bölümünde Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Sefer, tek başına çıktığı yolda ölümle burun buruna gelmiştir. Haberi alan ailesi, Sefer'i eve döndürmek için uğraşsa da onu ikna edemezler. Sefer'in bir kere kalbi kırılmıştır, yoluna tek başına devam etmeye karar verir.

Sokakları yeniden mesken edinen Sefer, başını belaya sokmakta gecikmez. Ama bu seferki çok büyük bir beladır. Kuzey'le Yıldız'ın yokluğunda, tehlikeyle burun buruna olan yalnızca Sefer değildir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ (20.00)