Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Mine kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Mine karakterini canlandıran Aslıhan Kapanşahin kimdir?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi büyük bir beğeni topluyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları merak ediliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Mine kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Mine karakterini canlandırıan Aslıhan Kapanşahin kimdir?

Aslıhan Kapanşahin'in içinde olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Karadeniz'in Ordu ilinde çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk Mine Mollaoğlu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Mine karakterini canlandıran Aslıhan Kapanşahin kimdir? İşte detaylar haberimizde...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: MİNE MOLLAOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Mine karakterini "Aslıhan Kapanşahin" canlandırıyor. Aslıhan Kapanşahin dizideki karakterinin adı "Mine Mollaoğlu"dur.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: MİNE MOLLAOĞLU KARAKTERİ

Evin en küçük kızı, babasının nazlısı, ablalarının baş belasıdır. On altı yaşında lise öğrencisidir. Ailesine göre Emine, arkadaşlarına göre Mine'dir. Moda dergilerini karıştırıp ünlüleri stalk'lamayı kendine görev edinmiştir. Kim nerde ne yemiş, ne giymiş, hangi after partide boy göstermiş hepsi Mine'den sorulur.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK ASLIHAN KAPANŞAHİN KİMDİR?

02/11/2000 doğumlu . Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunu.

ÖNCEKİ PROJELERİ:

DİZİ

•Ufak Tefek Cinayetler | 2018 | Ali Bilgin

•Yeter | 2016 | Yönetmen : Tarkan Karlıdağ

•Ufak Tefek Cinayetler | 2018 | Ali Bilgin

•Paramparça |2015 | Cevdet Mercan

•Not Defteri |2014 | Ilgaz Giritlioğlu

SİNEMA

•Karışık Kaset | 2014 | Tunç Şahin

•Aşk Ağlatır |2013 | Mehmet Taşdiken

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI KİMLERDİR?

İsmail Demirci: Kuzey Mollaoğlu

Aslıhan Güner: Yıldız Kadıoğlu Mollaoğlu

Toygan Avanoğlu: Sefer Kadıoğlu

Gizem Güneş: Feride Mollaoğlu

Aslıhan Kapanşahin: Mine Mollaoğlu

Berfin Nilsu Aktaş: Gökçe Mollaoğlu

Cezmi Baskın: Yaşar Kadıoğlu

Hüseyin Soysalan: Şeref Mollaoğlu

Uğur Demirpehlivan: Emine Mollaoğlu

Ferda Kaynar: Hanife Kadıoğlu

Merve Şen: Nahide Kadıoğlu

Ecem Çalhan: Kamer Mollaoğlu

Burak Can: Poyraz Kadıoğlu

İnan Yılmaz: Ruhi

Can Kızıltuğ: Osman

Korcan Kol: Emin

Şükrü Üçüncü: Şükrü

Gülşah Tosun: Esma

Cengiz Bozkurt: Cevher Kadıoğlu

Ayçin İnci: Fahriye

Murat Makar: Engin