Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor? Neden final oluyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi sezon finali mi olacak? Tamamen bitiyor mu?

Ekranların sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapacak merak edildi. Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden bitiyor, final mi olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk sezon finali mi yapacak yoksa tamamen bitecek mi? Resmi hesaptan yapılan açıklamaya göre dizi haftaya son kez ekran karşısına çıkacak. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden final yapıyor? Sezon finali mi olacak yoksa tamamen bitecek mi?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitiyor mu izleyiciler tarafından merak edildi. Ekranların beğeniyle izlenilen dizisi final mi yapacak, neden final yapıyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk tamamen bitecek mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final bölümü ne zaman yayınlanacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden bitiyor? Detaylar haberimizde.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK FİNAL Mİ OLACAK, NEDEN BİTİYOR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre dizi önümüzdeki bölümüyle final olacak.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu akşam bizlerle eğlenen tüm izleyicimize sonsuz teşekkürler. Haftaya son kez @showtv 'de buluşmak dileğiyle..."

Buna göre dizi haftaya son kez ekranlara gelecek ve final yapacak. Dizinin final bölümü 64. bölüm olacak.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin neden final yaptığı henüz bilinmiyor. Ayrıca dizi sezon finali değil tamamen final yapıyor. Yapılan açıklamada son kez ekranda olacağı belirtildiği için buradan tamamen dizi finali yaptığı anlaşılmaktadır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi de ekranlara veda edecek olan diziler arasında yer alıyor. 15 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak olan son bölümüyle dizi televizyon ekranlarına veda edecek.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NE?

Kuzey'le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir.Aileler de birbirinin can dostu olduğundan Kuzey'le Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, Kuzey, üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar.Bu durum, ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde ise Kuzey, kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. Yıldız, Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.Kuzey, aşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir.Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.Kuzey gitmemeye, Yıldız affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikayesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.